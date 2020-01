Olivier Hamon, Citalid : Face à une menace de plus en plus présente et protéiforme, Citalid est le GPS pour vous guider dans vos choix

janvier 2020 par Marc Jacob

Lors de l’édition 2020 du FIC, Citalid présentera les dernières évolutions de sa plateforme qui permet de quantifier le risque cyber sous forme d’exposition financière. Cette plateforme a obtenu le prix spécial du Jury de la startup du FIC 2020. Olivier Hamon, Directeur Technique de Citalid considère que face à une menace de plus en plus présente et protéiforme, il vous faut adopter une logique d’arbitrage, choisir vos combats pour optimiser vos budgets. Citalid est le GPS qu’il vous faut pour vous guider dans vos choix.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2020 ?

Olivier Hamon : Lors de l’édition 2020 du FIC, nous aurons le plaisir de présenter les dernières évolutions de notre plateforme. Le prix spécial du Jury de la startup du FIC 2020, remporté par Citalid, constitue d’ailleurs une reconnaissance certaine de nos innovations. Notre solution logicielle est en effet la première à être capable de quantifier le risque cyber sous forme d’exposition financière afin de simuler différents plans d’investissement, et ainsi de déterminer la meilleure stratégie à adopter. De récentes améliorations, codéveloppées avec un client historique de Citalid, permettent d’estimer la rentabilité (ROI) de l’adoption d’une nouvelle solution de sécurité, ce qui constitue un cas d’usage unanimement approuvé par le marché.

Notre modèle repose sur une connaissance fine de la menace, via des données de Cyber Threat Intelligence et de contexte géopolitique. Notre nouvelle interface utilisateur permet de présenter les résultats de nos simulations à tous les niveaux décisionnels de l’organisation.

Enfin, nous présenterons également les synergies potentielles de notre plateforme avec les acteurs de la cyber-assurance, aussi bien côté assuré, dans le but d’estimer la rentabilité d’un produit d’assurance, que côté assureur, pour piloter la gestion d’un « portefeuille d’assurés ».

Global Security Mag : Selon-vous, comment l’humain peut-il être acteur de la cybersécurité, alors qu’il est essentiellement regardé aujourd’hui comme victime ou comme auteur ?

Olivier Hamon : Il est vrai qu’aujourd’hui, l’ingénierie sociale place l’humain au cœur de la cybersécurité. Certaines études montrent en effet que 99% des attaques reposent sur une action humaine, le plus souvent en invitant la victime à ouvrir un document piégé ou à suivre un lien malveillant, via un e-mail de phishing : comme le veut l’adage, la principale vulnérabilité se situe entre la chaise et le clavier !

Cela constitue donc un point faible majeur, mais qui peut aussi devenir un point fort : une bonne sensibilisation des employés peut limiter drastiquement ce risque en apportant à chacun une prise de conscience des risques et des techniques potentiellement mises en œuvre. Dès lors, chacun doit appliquer les bonnes pratiques de base pour limiter au maximum ces risques : utiliser des canaux de communication garantissant l’identité de l’interlocuteur et l’intégrité du contenu des messages, ne pas ouvrir de document ni suivre de liens suspects, ne pas installer de logiciels ni connecter des appareils non validés, etc… Chacun à son niveau doit rester alerte quant au risque cyber, et en particulier en matière d’ingénierie sociale, afin de faire obstacle aux vecteurs d’attaque les plus courants.

Global Security Mag : Quels conseils pourriez-vous donner aux organisations pour qu’elles parviennent à impliquer les décideurs et sensibiliser leurs utilisateurs ?

Olivier Hamon : Il est en effet essentiel que chacun, à tous les niveaux de l’organisation, soit impliqué dans la cybersécurité, aussi bien au niveau des utilisateurs, comme nous l’avons vu précédemment, qu’au niveau décisionnel.

Les décideurs doivent prendre conscience qu’aucune organisation n’est à l’abri vis-à-vis du risque cyber. Les exemples récents sont nombreux dans des secteurs aussi variés que critiques tels que les établissements éducatifs, les organismes d’état et les services publics, les services financiers, les industries stratégiques, les cabinets médicaux, les associations sportives, les petites et moyennes entreprises, etc. De plus, il s’agit à ce niveau d’avoir une approche pragmatique du problème, en présentant ce risque dans le langage des décideurs. L’approche de Citalid est justement de transformer des données techniques et contextuelles en données financières objectives, que les décideurs ont l’habitude de manipuler pour arbitrer. Notre mission première est de favoriser une prise de décision cyber éclairée. Cette démarche permet de faciliter à la fois la prise de conscience mais aussi la prise de décision concernant les investissements à réaliser.

La sensibilisation des utilisateurs peut en outre se faire de différentes manières : les formations en ligne, comme le MOOC SecNumacadémie de l’ANSSI, sont un moyen simple de fournir une excellente compréhension du risque cyber. Fournir des exemples d’hameçonnage ciblé (« spear phishing »), ou même avoir une Red Team qui teste également les failles humaines permet de sensibiliser efficacement les utilisateurs. L’important est avant tout de communiquer sur ces risques, et cette communication doit non seulement venir du service informatique, mais également de la direction.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour une sécurité au plus près de l’utilisateur ?

Olivier Hamon : La tendance des applications est souvent de considérer la sécurité comme une fonctionnalité parmi d’autres, parfois prise en compte tardivement dans le cycle de développement. L’exemple de l’IoT est frappant, les premiers standards ignorant totalement cet aspect pourtant crucial dans ce domaine ! Au contraire, les technologies devraient garantir la sécurité "by design", en intégrant cette contrainte au plus tôt dans leur développement. C’est le cas par exemple de certaines applications de messagerie comme Olvid, qui a d’ailleurs reçu le prix de la startup FIC cette année.

Il faut rapprocher la sécurité, et notamment l’authentification, de l’utilisateur lui-même. Les authentifications multi-facteurs, se reposant souvent sur l’envoi de SMS ou, mieux, sur un générateur de token, sont un bon moyen en ce sens. L’utilisation de données biométriques est également un axe à explorer davantage, même si certaines technologies sont arrivées sur le marché avant d’être tout à fait matures (par exemple les systèmes de reconnaissance faciale, trop peu robustes par le passé).

Global Security Mag : Quelles actions les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils mettre en place pour attirer de nouveaux talents ?

Olivier Hamon : Les besoins dans le secteur de la cybersécurité sont de plus en plus forts, et le recrutement de nouveaux talents devient un enjeu d’autant plus important. Les acteurs de la cybersécurité doivent s’impliquer dans les cycles de formation, afin d’une part d’augmenter la visibilité des étudiants sur ce secteur tout en les sensibilisant, et d’autre part d’être au plus près des nouveaux talents en devenir. Citalid s’est d’ailleurs toujours impliquée depuis son lancement, dans plusieurs formations et sessions de sensibilisation de haut niveau : cycles Intelligence Economique et séminaires jeunes de l’IHEDN, formations juridiques axées cybersécurité, cryptographie et protection des données à caractère personnel à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas notamment mais aussi pour plusieurs entreprises.

Par ailleurs, les cycles de formation proposant une formation en alternance sont de plus en plus courant, à tous les niveaux de formation, et sont un excellent moyen de détecter les nouveaux talents au plus tôt.

Global Security Mag : Selon vous, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes d’attaques et de défense pour 2020 ?

Olivier Hamon : Dans la continuité de 2019, nous devons nous attendre à une augmentation significative des attaques de type ransomware ou exfiltration de données à but lucratif. Les attaques combinent d’ailleurs de plus en plus souvent ces deux approches. Elles sont souvent d’une sophistication technique faible ou moyenne, exploitant parfois des outils malveillants disponibles « sur étagère ». Leurs auteurs peuvent cependant faire preuve d’une grande créativité, notamment dans leurs messages de phishing. Le botnet Emotet, qui a repris son activité en fin d’année 2019, utilise souvent des faits d’actualité comme support de ses mails de phishing : dernièrement, il exploitait la sortie du livre d’Edward Snowden pour diffuser un PDF malveillant, ou plus récemment en exploitant la popularité de Greta Thunberg, toujours dans le but d’amener l’utilisateur à ouvrir une pièce jointe malveillante.

Les techniques de défense sont de plus en plus sophistiquées, les technologies d’apprentissage automatique constituant un atout important pour faciliter la détection des incidents. Cependant, ces outils sont également de plus en plus entre les mains des acteurs malveillants, ce qui leur permet d’une part de tromper certains systèmes de défense se reposant sur des modèles d’apprentissage automatique, mais également de perfectionner leurs propres systèmes offensifs. Il est possible d’envisager une course aux mesures défensives et offensives utilisant ces nouvelles technologies, la meilleure approche restant toujours de combiner, avec intelligence et créativité, plusieurs techniques de défense en fonction de son contexte et de ses menaces… et de les maintenir à jour !

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Olivier Hamon : Face à une menace de plus en plus présente et protéiforme, il vous faut adopter une logique d’arbitrage, choisir vos combats pour optimiser vos budgets. Citalid est le GPS qu’il vous faut pour vous guider dans vos choix, puisque vous pourrez savoir : où vous vous situez en prenant en compte votre niveau de défense, votre contexte business et les menaces qui vous sont propres ; où vous devez aller, en fonction de la stratégie de gestion du risque de votre entreprise et son appétit au risque ; et surtout quel est le chemin, c’est-à-dire le plan d’investissement, le plus efficace et le plus rentable à emprunter pour y arriver. Mais notre innovation ne s’arrête pas là : pour filer la métaphore du GPS, nos algorithmes sont également capables de recalculer dynamiquement votre roadmap si de nouvelles menaces – c’est-à-dire de nouveaux obstacles – apparaissent, ou si votre niveau de défense – c’est-à-dire votre nouvelle position – évolue.

Rejoignez-nous pour construire ensemble, et pour la première fois, une stratégie de gestion du risque cyber sur-mesure et orientée ROI !