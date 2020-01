Michel Gérard, CEO de Conscio Technologies : La sensibilisation n’est pas un projet, c’est un processus

janvier 2020 par Marc Jacob

Conscio Technologies présentera lors du FIC plusieurs nouveautés en particulier de nouvelles vidéos « Funny But Serious » et de nouveaux parcours « Cyberhéros ». De plus, elle annoncera la sortie d’une nouvelle version de Sensiwave et d’une offre baptisé « Maillon Fort ». Pour Michel Gérard, CEO de Conscio Technologies la sensibilisation n’est pas un projet, c’est un processus.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2020 ?

Michel Gérard : Notre actualité est particulièrement riche dans le cadre de ce FIC 2020.

Tout d’abord nous continuons à enrichir notre catalogue de contenus de sensibilisation. Ainsi cette année de nouvelles vidéos appelées « Funny But Serious » sont disponibles, de nouveaux parcours « Cyberhéros » sont également sortis. De même une nouvelle gamme de contenus beaucoup plus techniques à destination des informaticiens est également disponible.

Nous disposons également depuis 2019 d’un tout nouveau contenu surla sûreté de l’information et l’intelligence économique.

Ensuite, 2020 va voir la sortie d’une toute nouvelle version de notre logiciel phare, Sensiwave. Totalement refondu, Sensiwave v3 sera doté d’une interface totalement repensée et redessinée. Plus simple et plus esthétique, Sensiwave v3 s’appuie sur une toute nouvelle architecture et utilise une technologie de type Big Data pour la gestion des statistiques.

Enfin, de plus en plus de clients nous faisant part d’un besoin de plus en plus fort d’être accompagnés dans leur démarche, nous proposons maintenant une offre que nous avons baptisé « Maillon Fort ». L’idée est de faire des utilisateurs le maillon fort du système d’information. S’appuyant sur notre expérience, nos solutions et surtout sur notre équipe « Customer success » nous proposons ainsi un accompagnement original sur ce sujet crucial de développement d’une culture cybersécurité.

Global Security Mag : Selon-vous, comment l’humain peut-il être acteur de la cybersécurité, alors qu’il est essentiellement regardé aujourd’hui comme victime ou comme auteur ?

Michel Gérard : Chez Conscio Technologies nous cherchons à faire de l’humain le maillon fort de la cybersécurité. On voit bien que les solutions techniques déployées, les organisations mises en place, les pirates s’attaquent dès lors à la composante la plus vulnérable du SI, à savoir l’humain. Thucydide disait : " La force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. " De la même manière, l’utilisateur devenu « maillon fort » du SI sera la meilleure force de sa protection.

Global Security Mag : Quels conseils pourriez-vous donner aux organisations pour qu’elles parviennent à impliquer les décideurs et sensibiliser leurs utilisateurs ?

Michel Gérard : Impliquer les décideurs est fondamental. Il faut pour cela jouer sur plusieurs leviers : la règlementation, la conscience de la menace, la capacité à définir des indicateurs et des objectifs de progrès clairs. La possibilité de se « benchmarker » est aussi un facteur d’implication des managers.

Conscio Technologies a mis en avant 10 facteurs clés de succès des opérations de sensibilisation des utilisateurs. Ils sont repris dans le white paper sur le maillon fort disponible sur notre stand au FIC.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour une sécurité au plus près de l’utilisateur ?

En étant le plus invisible possible et le plus simple d’usage possible.

Global Security Mag : Quelles actions les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils mettre en place pour attirer de nouveaux talents ?

Michel Gérard : Avec plus de babyfoots, de consoles de jeux et un/une happiness manager ? Non je plaisante.

Peut-être, par la création d’un environnement porteur de sens, favorisant la sincérité, l’autonomie et la responsabilité.

Global Security Mag : Selon vous, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes d’attaques et de défense pour 2020 ?

Michel Gérard : Le récent détournement de fonds effectué par des pirates perpétrant une attaque « Man in The Middle » sur les échanges de messagerie entre une start-up israélienne et un VC chinois est symptomatique de l’ingéniosité des cybercriminels et de leur capacité à tromper les utilisateurs du SI. Les attaques ciblant les collaborateurs des entreprises vont continuer, avec des conséquences pouvant être désastreuses pour les entreprises.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Michel Gérard : La sensibilisation n’est pas un projet, c’est un processus.

Nous travaillons avec les RSSI, DSI et DPO afin de les aider à développer une réelle culture Cybersécurité. Notre objectif est de faire passer les collaborateurs du statut de maillon faible à celui de maillon fort du système d’information.

Ces RSSI, DSI et DPO font appel à Conscio Technologies lorsqu’ils :

• Veulent développer la culture de protection de l’information et cybersécurité dans leur organisation,

• Subissent de plus en plus d’incidents liés à un défaut de comportement d’un ou plusieurs utilisateurs,

• Doivent pouvoir montrer à leurs clients et partenaires que leurs collaborateurs ont à coeur la protection de leurs informations,

• Doivent être conformes à différents règlements ou lois,

• Ont déjà mené quelques opérations de sensibilisation mais sont conscients de la nécessité d’intensifier l’effort et de le maintenir dans la durée,

• Veulent s’inscrire dans une démarche d’amélioration permanente et mesurable,

• Veulent optimiser l’efficacité et le succès de leurs campagnes de sensibilisation,

• N’ont pas l’expérience pour lancer ce type de processus et souhaitent s’appuyer sur un partenaire d’expérience,

• Souhaitent pouvoir se « benchmarquer « par rapport aux organisations du même secteur.

