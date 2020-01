Xavier Lefaucheux, WALLIX Group : Nos solutions réduisent les risques de sécurité par la mise en place d’une approche « Zero Trust »

janvier 2020 par Marc Jacob

A l’occasion du FIC, Wallix lance sa nouvelle gamme de produits avec 4 produits : WALL4iOT (Industry 4.0), WALLIX Bestsafe (EPM), WALLIX Bastion (PAM) et WALLIX Trustelem (Idaas). Xavier Lefaucheux, Global Channel de WALLIX Group estime qu’avec ses solutions, Wallix permet aux entreprises de piloter la gestion des accès aux ressources critiques de l’entreprise, également de favoriser l’expérience utilisateur en réduisant les risques de sécurité par la mise en place d’une approche « Zero Trust ».

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2020 ?

Xavier Lefaucheux : Le FIC est un événement incontournable en France et une excellente vitrine pour WALLIX. Cette année, nous sommes heureux d’annoncer le lancement de notre nouvelle gamme de produits. Avec 4 produits : WALL4iOT (Industry 4.0), WALLIX Bestsafe (EPM), WALLIX Bastion (PAM) et WALLIX Trustelem (Idaas), nous serons ravis de vous rencontrer, cette année encore sur le Pavillon Hexatrust. A cette occasion nous animerons une conférence regroupant les quatre thématiques, illustrant des cas d’usages et retours clients.

Global Security Mag : Quels conseils pourriez-vous donner aux organisations pour qu’elles parviennent à impliquer les décideurs et sensibiliser leurs utilisateurs ?

Xavier Lefaucheux : Chez WALLIX nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’aborder la question différemment. En effet, la tendance du marché présente un discours qui consiste à s’emparer des sujets avec des arguments de peur ou de menaces. Nous souhaitons présenter une approche différente, en simplifiant la compréhension, l’accessibilité avec un discours plus positif et enthousiaste, qui valorise la transformation digitale. A l’occasion de notre WALLIX Momentum 2020, nous avons eu le plaisir de recevoir Diane Rambaldini (Présidente de l’Association Crossing Skills) afin de réfléchir ensemble à de nouvelles méthodes de communication, en s’appuyant sur des supports plus ludiques (cahier de vacances pour enfants, escape game, jeux de rôles, etc.) et en replaçant l’humain au cœur de cet enjeux.

‘Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour une sécurité au plus près de l’utilisateur ?

Xavier Lefaucheux : La question à laquelle nous tentons de répondre doit réconcilier expérience utilisateur et technologies de la Cyber sécurité. Sur ce point, il nous semble indispensable de prendre en compte le travail de l’utilisateur et d’adapter la technologie à son quotidien tout en offrant une sécurité maximale.

De nos discussions avec de nombreux cabinets d’analystes, il ressort que l’expérience utilisateur est le facteur déterminant. Autrement dit, rendre possible et automatisable toute tâche d’exploitation considérée comme répétitive et potentiellement fastidieuse.

C’est pour ces raisons que WALLIX a décidé d’orienter ses propositions de valeurs, non plus uniquement autour du PAM, mais sur une chaîne de valeurs s’appuyant sur l’authentification, la fédération d’identités, l’élévation des privilèges ou encore le moindre privilège qui s’apparente à du zero-trust.

Global Security Mag : Quelles actions les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils mettre en place pour attirer de nouveaux talents ?

Xavier Lefaucheux : C’est un sujet global qui comporte 4 grands volets :

La sensibilisation dès le plus jeune âge comme nous l’évoquions précédemment.

Une évangélisation auprès des instances et des écoles spécialisées. C’est d’ailleurs en ce sens que WALLIX parraine plusieurs écoles dont Telecom Paris Tech.

La Simplification des sujets de cybersécurité avec un langage vulgarisé et accessible pour s’adresser au plus grand nombre.

Se préserver des stéréotypes et des codes de la cybersécurité qui ne s’adressent qu’à des spécialistes et non au quidam. Cela se traduit notamment chez WALLIX par sa participation au livre « Je ne porte pas de sweat à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité » écrit par « Le Cercle des Femmes de la Cybersécurité ».

Global Security Mag : Selon vous, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes d’attaques et de défense pour 2020 ?

Xavier Lefaucheux : Nous constaterons probablement une augmentation massive du nombre d’objets connectés à internet, une explosion du nombre d’objets industriels connectés pour répondre à des enjeux de maintenance prédictive, un accroissement des infrastructures de sécurité dans des Cloud mixtes publics, privés et hybrides.

C’est pour ces raisons que WALLIX a renforcé son écosystème industriel, intégrateurs et offreurs de solutions spécialisées du domaine.

De plus, nos solutions répondent déjà à des environnements complexes : datacenter cloud dont plusieurs cas d’usage vous seront présentés au cours de notre conférence.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Xavier Lefaucheux : Pour vous accompagner dans vos démarches, WALLIX s’est entouré des meilleurs spécialistes, intégrateurs spécialisés du domaine qui présentent des méthodologies de déploiements dans les domaines de la cyber et du PAM en particulier. Ces partenaires vous garantissent une expertise du secteur avec un savoir-faire valorisé par des certifications. Avec nos solutions, nous permettons aux entreprises de piloter la gestion des accès aux ressources critiques de l’entreprise, également de favoriser l’expérience utilisateur en réduisant les risques de sécurité par la mise en place d’une approche « Zero Trust ». Nous proposons aussi une plateforme de service pour unifier, sécuriser et simplifier les accès des utilisateurs à leurs applications.