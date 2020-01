Sylvain Stahl, SonicWall : L’utilisateur n’étant pas un expert en cybersécurité, la technologie doit donc faire ce travail à sa place

janvier 2020 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2020 ?

Sylvain Stahl : A l’occasion du FIC, nous présenterons les nouveauté de nos solutions de cybersécurité et nous ferons plusieurs démonstrations :

• Démonstration de Cloud App Security (Cas) pour sécuriser les applications dans le cloud (O365, GSuite, DropBox…)

• Le firewall virtuel NSv, disponible pour le cloud privé (VmWare, Hyper-V, Kvm) et le cloud public (Azure, Aws)

• Découvrez le SD-WAN pour une interconnexion optimisée et sécurisée (remplacez le Mpls)

• Le Wifi sécurisé (et facile à déployer) avec nos nouvelles bornes SonicWave

• Les firewalls SOHO250 pour sécuriser et interconnecter par exemple de nombreux petits sites (exemple pour une approche retail)

• Notre nouveau programme MSSP pour nos partenaires

• La sécurité du poste de travail nouvelle génération avec Capture Client et son analyse comportementale intégrée et dans le cloud

Global Security Mag : Selon-vous, comment l’humain peut-il être acteur de la cybersécurité, alors qu’il est essentiellement regardé aujourd’hui comme victime ou comme auteur ?

Sylvain Stahl : Il est de plus en plus essentiel d’avoir un minimum de connaissances sur les différentes menaces possibles et leurs impacts potentiels (par de la sensibilisation, de la communication en interne, de la formation…). Mieux comprendre permet de limiter fortement l’impact du facteur humain. Par exemple actuellement la plupart des personnes connaissent les ransomwares et sont de plus en plus méfiants sur l’ouverture des courriels.

Cela passe aussi par une amélioration de l’expérience utilisateur dans l’exploitation quotidienne des outils de cybersécurité, avec plus de simplicité et une explication auprès de l’utilisateur (par exemple en lui expliquant que le firewall SonicWall a empêché de télécharger ce fichier car il a détecté un Malware).

Global Security Mag : Quels conseils pourriez-vous donner aux organisations pour qu’elles parviennent à impliquer les décideurs et sensibiliser leurs utilisateurs ?

Sylvain Stahl : Rapprochez-vous de votre prestataire ou de votre fournisseur pour connaitre les outils de formation et de sensibilisation que vous pouvez utiliser, chez SonicWall vous pouvez accéder facilement à :

2 rapports annuels sur les menaces (Cyber Threat Report), en téléchargement gratuit sur notre site web

L’outil gratuit SonicWall University, qui dispense plus de 400 formations en ligne !

Un test gratuit sur les phishings pour mieux s’y prémunir.

Par ailleurs nous organisons régulièrement des actions de sensibilisations avec nos partenaires partout en France. Contactez-nous si vous souhaitez organiser une session 😊

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour une sécurité au plus près de l’utilisateur ?

Sylvain Stahl : Partons du principe qu’un utilisateur n’est pas un expert dans la cybersécurité, il faut donc que la technologie fasse ce travail au maximum. Cela passe par exemple par une analyse comportementale directement sur le poste de l’utilisateur (Capture Client), ou encore par l’intelligence artificielle (et notre approche multi-moteurs sandboxing dans le cloud).

Global Security Mag : Quelles actions les acteurs de la cybersécurité peuvent-ils mettre en place pour attirer de nouveaux talents ?

Sylvain Stahl : Les étudiants d’aujourd’hui seront les acteurs de demain ! Chez SonicWall nous accompagnons de nombreux étudiants en stage, en contrat de professionnalisation, en alternance chez nos partenaires. Le secteur de la cybersécurité est passionnant, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour développer les innovations de demain. Le secteur est en plein essor, nos partenaires revendeurs/intégrateurs recrutent de nombreux profils motivés ! Rejoignez-nous !

Global Security Mag : Selon vous, à quoi pouvons-nous nous attendre en termes d’attaques et de défense pour 2020 ?

Sylvain Stahl : Il est probable que nous ayons en 2020 :

Une augmentation des menaces qui exploitent des vulnérabilités liées à des failles de sécurité sur les processeurs.

Une augmentation des attaques via la Cloud (comptes compromis, malwares ou ransomwares diffusées massivement via des fichiers partagés…).

Une augmentation des attaques IoT.

Moins de ransomwares actifs (grâce à une meilleure sensibilisation des utilisateurs, mais également avec une amélioration des techniques d’interceptions par les constructeurs et éditeurs de la cybersécurité, en exploitant notamment l’intelligence artificielle).

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Sylvain Stahl : Venez rencontrer notre équipe SonicWall sur le stand G14 (et on vous offre le café !). Nous vous proposons d’échanger ensemble sur 4 aspects de votre sécurité :

La sécurité dans le cloud

La sécurité de la messagerie

La sécurité du réseau

La sécurité du poste de travail Au plaisir ensuite de vous accompagner sur ces sujets avec nos partenaires !