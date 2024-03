David Buis, SolarWinds : Nous suggérons aux RSSI de de tirer parti des solutions d’observabilité pour mieux comprendre le flux de données

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2024 ?

David Buis : SolarWinds sera au stand H14 pour présenter SolarWinds Hybrid Cloud Observability, une solution complète, intégrée et rentable conçue pour fournir une visibilité sur l’ensemble de l’écosystème numérique dans les environnements sur site, hybrides ou multiclouds. Sur un écran unique, les équipes peuvent recevoir des scores d’intégrité et des informations sur les réseaux, les applications, les bases de données et les systèmes. Le portefeuille de produits SolarWinds est soutenu par les principes de sécurité Secure by Design et par le respect rigoureux d’un cadre de sécurité avancé et multicouche.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

David Buis : La visibilité sur l’ensemble de l’environnement informatique est essentielle pour réduire le temps de détection, de signalement et de résolution des incidents de sécurité. SolarWinds Hybrid Cloud Observability offre une vue holistique de l’environnement informatique, permettant aux équipes d’identifier et de diagnostiquer rapidement les problèmes de service, de déterminer les causes profondes et de signaler les menaces potentielles en matière de sécurité. Cela est crucial car il peut être long de faire la distinction entre les problèmes de performance et les préoccupations de sécurité.

Hybrid Cloud Observability est intégré à SolarWinds Security Event Manager (SEM) et SolarWinds Access Rights Manager (ARM), permettant aux organisations de mieux comprendre les complexités de leurs environnements tout en fournissant une visibilité en temps réel pour aider à détecter et à remédier aux problèmes de sécurité. Cette intégration combine les événements, les mesures et les activités liés à la sécurité à travers les réseaux, les infrastructures, les applications et les bases de données sur un tableau de bord dédié.

Global Security Mag : Cette année le FIC aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

David Buis : Alors que les frameworks d’IA deviennent de plus en plus abordables et accessibles, nous observons une augmentation des attaques assistées par l’IA, voire même dirigées par l’IA. Cela commence par l’utilisation relativement simple de la technologie, comme l’utilisation de l’IA pour contrôler de plus grands botnets pour des attaques distribuées, mais peut aller jusqu’à la compréhension du comportement utilisateur pour repérer des failles qui peuvent, à leur tour, être utilisées pour créer des actions qui ne seront pas détectées par les solutions de sécurité préventives ou l’IA défensive.

Les dernières menaces que nous observons sont des tentatives d’attaquer les solutions de sécurité basées sur l’IA ou de repérer des problèmes dans les solutions assistées par l’IA, par exemple, avec les données d’entraînement. C’est relativement nouveau, c’est le début des guerres entre IA.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

David Buis : SolarWinds a commencé à utiliser l’apprentissage automatique dans Database Performance Analyzer en 2019, l’intelligence artificielle dans SolarWinds ServiceDesk en 2020, dans Hybrid Cloud Observability et SolarWinds Observability en 2023.

En résumé, l’intégration de la technologie nous permet de supprimer les tâches répétitives des utilisateurs et de les empêcher d’être submergés par des alertes inutiles basées sur la détection d’anomalies. Nous utilisons principalement des modèles de régression, mais il y a aussi un chatbot basé sur un grand modèle de langage inclus dans notre solution de gestion de services.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

David Buis : Les fournisseurs de solutions d’IA défensive doivent être sur le qui-vive et vérifier en permanence si un système offensif n’a été créé contre leur propre solution. Le résultat serait similaire à une attaque de jour zéro.

Les fournisseurs de logiciels qui utilisent des fonctionnalités assistées par l’IA dans leurs solutions doivent surveiller d’éventuels problèmes avec tout framework tiers qui pourrait avoir été utilisé ou vérifier leur propre cadre. Il existe de nouvelles solutions sur le marché dont le seul but est de contrôler l’IA. Elles sont utiles non seulement pendant les phases de création et de formation de l’IA, mais aussi après sa mise en œuvre. Nous nous attendons à ce que cela devienne un marché en croissance dans un avenir proche.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

David Buis : La sécurité est essentielle pour renforcer la confiance des clients, réduire les risques commerciaux et se conformer aux réglementations clés. C’est pourquoi qu’il est crucial que les responsables de la sécurité des systèmes d’information (CISO) participent à la phase de planification de chaque changement en informatique.

Pour identifier les risques et maintenir la stabilité opérationnelle, les organisations doivent être en mesure d’étendre leurs yeux et leurs oreilles dans tous les recoins de leur environnement informatique, quelle que soit sa complexité. Nous suggérons aux responsables de la sécurité et aux analystes de tirer parti des solutions d’observabilité pour mieux comprendre le flux de données à travers leur environnement informatique. Lorsque les organisations recourent à l’observabilité, les équipes informatiques peuvent avoir des conversations plus orientées données et informées sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, ce qui les aide à devancer les acteurs malveillants.