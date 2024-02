Kizitho Ilongo TD SYNNEX France : Les RSSI lors de la conduite du changement doivent intégrer véritablement la cybersécurité à l’ADN de l’organisation

février 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Kizitho Ilongo : Ces derniers mois, TD SYNNEX France a mené de front plusieurs chantiers qui portent déjà leurs fruits : la création d’une business unit Cybersécurité 360°, l’intégration d’acteurs majeurs à notre portfolio comme Palo Alto, RSA ou Proofpoint aux côtés de nos marques historiques comme Microsoft, Cisco, IBM, Trend Micro, Stormshield, Sonicwall notamment, le lancement de plusieurs services managés en marque blanche à destination des revendeurs, la restructuration de notre force de vente avec une attention particulière portée aux régions et aux PME/ETI.

Autant d’actualités que nous sommes fiers de pouvoir partager lors de cette édition du FIC.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Kizitho Ilongo : En plus de l’efficacité démontrée des solutions technologiques de notre portfolio, toutes reconnues par les analystes du marché, nous allons mettre l’accent cette année sur les points clés qui font de TD SYNNEX un partenaire fiable et durable :

– Le savoir-faire et l’engagement de ses femmes et de ses hommes, partout en France, dont une quarantaine d’ingénieurs experts

– La mise à disposition pour nos clients d’une offre complète de services en marque blanche : avant-vente, installation, scan de vulnérabilités, SOCaaS, firewalls managés…

Global Security Mag : Cette année le FIC aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Kizitho Ilongo : L’intelligence artificielle se trouve désormais en effet au cœur de l’actualité et des tendances technologiques. Et, comme pour tout saut d’innovation, avec son lot d’espoirs légitimes et de risques nouveaux.

L’IA a considérablement augmenté la sophistication et donc la puissance des cyberattaques.

En parallèle, l’IA a décuplé l’efficacité de l’arsenal de protection : de la prévention à la réponse à incident en passant par la détection des comportements malveillants.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Kizitho Ilongo : L’IA est désormais intégrée à toutes les solutions que nous commercialisons.

Nous multiplions d’ailleurs les initiatives pour aider nos partenaires à exploiter la puissance de l’IA. A titre d’exemple, nous proposons en France un parcours d’habilitation pour Copilot for Microsoft 365. En plus de libérer la productivité et la créativité des utilisateurs dans les applications Microsoft les plus utilisées, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, Copilot permet également une sécurité et une confidentialité accrues en garantissant que tous les traitements de données se produisent à l’intérieur d’un même Tenant Microsoft 365.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Kizitho Ilongo : L’un des enjeux majeurs pour les fournisseurs de technologies est d’assurer une compatibilité maximum entre les solutions. Combiner flexibilité et ouverture entre solutions tiers est la clé pour une sécurité qui couvre efficacement l’ensemble des points névralgiques : réseaux, cloud, stockage, sauvegarde, enpoints…

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Kizitho Ilongo : Là encore, au-delà de l’efficacité et de l’évolutivité des solutions technologiques à mettre en œuvre, je pense que les RSSI doivent également prendre en compte des éléments essentiels à la construction d’une infrastructure cyber-protégée et résiliente :

– Le choix du ou des partenaires qui vont délivrer et mettre en œuvre les solutions retenues : le savoir-faire mais aussi l’adaptabilité et le sens de l’écoute sont clés pour construire une relation efficace et durable

– La conduite du changement à mener en interne pour intégrer véritablement la cybersécurité à l’ADN de l’organisation