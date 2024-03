Nicolas Jeanselme, Salt Security : Il devient impératif d’adopter une approche stratégique en matière de sécurité des API

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Nicolas Jeanselme, : Les API résident au cœur des applications modernes actuelles, mettant les entreprises en relation avec des données et des services vitaux. Or, compte tenu de la profusion d’API, les entreprises éprouvent des difficultés à suivre celles de leur propre environnement et, pire, elles ne sont pas en mesure d’évaluer leur posture de sécurité API par rapport aux bonnes pratiques et à leurs propres règles. Il y a un manque de visibilité sur la surface d’attaque API et les vulnérabilités.

Salt a récemment annoncé plusieurs perfectionnements concernant la gestion de la posture de sécurité et de protection grâce à l’IA. Salt s’affranchit de la gestion classique de la posture de sécurité en proposant le premier moteur de gouvernance de posture de sécurité des API sur le marché visant à assurer une gouvernance et une détection des menaces opérationnelles dans les entreprises, à grande échelle.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Nicolas Jeanselme, : Salt introduit le premier moteur de gouvernance de posture de sécurité des API sur le marché, visant à améliorer la gestion des stratégies orientées API des entreprises. Contrairement aux méthodes traditionnelles centrées principalement sur la détection et la neutralisation des menaces, Salt propose une approche axée sur la gouvernance des postures de sécurité des API. Cette approche garantit une coordination optimale entre tous les acteurs impliqués dans le cycle de vie des API, depuis leur conception jusqu’à leur déploiement, en assurant le respect des normes de sécurité.

La plateforme enrichit la découverte et la gestion des API en fournissant des analyses détaillées sur leur utilisation et les risques associés, permettant aux entreprises de développer des méthodes de gouvernance personnalisées basées sur ces données. Elle offre également des outils avancés pour la détection des menaces et la réaction aux incidents de sécurité, améliorant ainsi la capacité des équipes de sécurité à prioriser et à gérer efficacement les vulnérabilités des API.

De plus, Salt facilite l’intégration de l’intelligence liée aux API dans l’ensemble de l’écosystème du cycle de vie des applications, s’appuyant sur des technologies avancées et des intégrations externes pour assurer que la sécurisation des API soit une composante intégrée de la stratégie de sécurité globale. Les dernières mises à jour mettent l’accent sur l’optimisation de l’intégration et de l’opérationnalisation, réduisant le risque lié aux API tout en minimisant les frictions opérationnelles.

Salt se distingue en utilisant l’IA pour offrir une gouvernance de posture de sécurité des API avancée, en exploitant le plus grand data lake disponible pour une analyse continue et en permettant aux entreprises de définir, d’organiser et de filtrer leurs politiques de sécurité des API de manière efficace. Cette approche novatrice assure une analyse et une gestion proactive des risques liés aux API, renforçant ainsi la sécurité et la résilience des systèmes d’information des entreprises.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Nicolas Jeanselme, : Il est intéressant d’analyser les menaces liées à l’IA sous deux prismes, celui de l’usage de l’IA par les attaquants :

L’IA peut être utilisée pour créer des emails de phishing qui semblent beaucoup plus réalistes, augmentant ainsi la probabilité qu’un utilisateur clique sur un lien. L’IA peut également être utilisée pour créer rapidement des logiciels malveillants sophistiqués. L’IA peut aussi automatiser des tâches telles que le balayage des vulnérabilités et le développement d’exploits, qui nécessitaient auparavant une intervention humaine. Il y a aussi l’opportunité pour les acteurs de menaces d’ empoisonner les données sur lesquelles l’IA est entraînée pour corrompre son comportement attendu. Enfin, il y a l’opportunité d’utiliser l’IA pour des choses comme les deep fakes ou d’autres types de campagnes de désinformation pour causer de la confusion ou nuire à des groupes spécifiques.

Mais tout autant les risques collatéraux de l’IA, en effet il n’y a pas d’IA sans APIs. Que ce soit pour l’apprentissage initial mais aussi pour lors de l’utilisation pouvant aller d’une simple recherche sur Internet à une connexion aux données de l’entreprise via des services spécifiques comme Github, Google Drive, Salesforce, etc. Notre division Salt Lab a publié 3 failles dans ChatGPT permettant des accès non autorisés à d’autres comptes, l’exposition d’informations personnelles et sensibles ainsi que la manipulation ou au vol de données.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Nicolas Jeanselme, : Notre plateforme de protection des API] fait appel au machine learning et à l’IA pour isoler les API et les protéger automatiquement et de façon continue. En corrélant les activités de

millions d’API et d’utilisateurs au fil du temps, Salt fournit un contexte approfondi avec une

analyse en temps réel et des informations continues pour la découverte d’API, la prévention des attaques et le renforcement de ces derniers.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Nicolas Jeanselme, : Puisque l’IA peut être utilisée pour créer rapidement de nouveaux logiciels malveillants ou d’autres types de comportements malveillants, il est crucial que la technologie soit créée pour contrer cela. Nous avons vu de plus en plus de solutions de sécurité basées sur l’IA qui utilisent la puissance de l’IA mais du bon côté pour aider à limiter les risques posés par l’utilisation néfaste de l’IA. Les outils de sécurité doivent avoir des moyens de détecter plus rapidement le comportement malveillant et ainsi remonter cette information aux équipes de sécurité afin qu’elles puissent agir en conséquence.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Nicolas Jeanselme, : Face à l’évolution rapide de la numérisation et à l’expansion des API, il est crucial de reconnaître et de s’adapter à un ensemble diversifié de défis en matière de sécurité des API. La pénurie de talents spécialisés en sécurité représente un obstacle majeur, exacerbé par l’émergence de nouvelles formes de cyberattaques qui exigent des compétences spécifiques. Cette réalité rend la tâche de protéger les infrastructures numériques encore plus ardue. Face à l’accroissement des problèmes juridiques et des risques personnels associés aux violations de données, il devient impératif d’adopter une approche stratégique en matière de sécurité des API, allant de la conception à la mise en œuvre. Une protection efficace des API ne repose pas uniquement sur les outils technologiques mais nécessite également un programme de sécurité bien conçu pour faire face aux menaces en constante évolution. Compte tenu de l’accélération de l’économie numérique et du rôle central des API dans les services numériques, il est essentiel d’accorder une priorité accrue à la sécurité des API pour naviguer avec succès dans le paysage des risques actuels.

