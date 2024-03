Pascal Le Digol, WatchGuard Technologies : PME-ETI, Faites-vous accompagner !

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Pascal Le Digol : L’actualité principale de WatchGuard pour ce Forum InCyber 2024 est le développement de notre solution MDR (Managed Detection and Response). Nous avons conçu cette offre pour répondre aux besoins de nos partenaires de fournir à nos clients communs un service de cybersécurité managé de détection et réponse aux cyberattaques le plus complet possible.

Rappelons que WatchGuard s’adresse principalement aux PME-ETI et collectivités avec une offre de produits complète, incluant le firewall, l’EDR, l’authentification multifacteur (MFA), la sécurité du Wi-Fi et désormais le XDR, le tout administrable au sein d’une console centralisée. Nous nous appuyons depuis près de 20 ans sur notre réseau de partenaires, avec lesquels nous avons noué des liens très forts et grâce auxquels nous sommes vraiment présents au plus près de nos clients, partout en France.

Avec WatchGuard MDR, nous permettons à nos partenaires de créer un service managé de détection et réponse pour nos clients finaux. Cela va jusqu’à la mise à disposition de threat hunters « WatchGuardiens » qui vont repérer les cyberattaques en cours et y remédier rapidement. Nous avons ensuite la capacité avec nos partenaires de recommander à nos clients des améliorations de leur réseau ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques pour améliorer leur posture de sécurité. Notre objectif est finalement que nos clients soient cyber-résilients.

Et le deuxième sujet important est le XDR, qui est déjà présent depuis quelques temps chez WatchGuard mais qui était jusque là basé sur nos propres technologies, et que nous allons ouvrir cette année le plus largement possible à d’autres technologies, pour nous connecter à des solutions tierces de firewall et de endpoints, ou encore des solutions NDR pour avoir la capacité d’intégrer à notre détection des logs de switch, par exemple. L’idée est en quelque sorte d’aller vers un « open XDR ».

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Je dirais que la force de nos produits est de répondre parfaitement au besoins des PME-ETI - et collectivités, d’un point de vue technique. Nous avons un long historique en cybersécurité, des technologies éprouvées, un R&D qui fait un travail formidable pour que nous soyons toujours à la pointe. Nous parlons beaucoup des lacunes des PME et collectivités en termes de cybersécurité, et WatchGuard est l’un des acteurs qui a fait avancer ce sujet en ayant compté parmi les premiers éditeurs à rendre accessible des technologies de type EDR et XDR en mode managé à des structures de plus petite taille.

La force de WatchGuard en France est également d’avoir un réseau de partenaires extrêmement qualitatif, construit année après année, grâce à un important travail de formation et d’accompagnement des ressources techniques chez nos partenaires. Cela nous permet d’être aujourd’hui très proches de nos clients et d’avoir une relation tripartite très efficace.

Global Security Mag : Cette année le FIC aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Pascal Le Digol : Le seul vrai usage concret et problématique de l’IA par les cyberattaquants concerne aujourd’hui le phishing. En effet, l’IA est de plus en plus utilisée pour créer des campagnes de phishing ciblées sophistiquées, à grande échelle et très efficaces. C’est un vrai problème lorsque l’on sait que le phishing est depuis longtemps le 1er vecteur d’infection.

En dehors du phishing, et au risque de déplaire à certains acteurs qui auraient envie d’utiliser la peur et les dangers de l’IA, je dirais que le reste relève aujourd’hui du fantasme.

Mais c’est évidemment un sujet que nous suivons attentivement chez WatchGuard… Je parle depuis longtemps de la cybersécurité comme d’un jeu du chat et de la souris. Avec l’IA c’est encore le cas : les cyberattaquants cherchent des moyens de plus en plus efficaces pour franchir les défenses et avec l’IA, ils disposent de méthodes puissantes, encore une fois principalement au travers du phishing – mais du côté des cyberdéfenseurs, l’IA offre aussi des moyens très efficaces pour mieux les contrer.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Pascal Le Digol : Oui bien sûr, partout ! Nous avons des moteurs d’IA dans toutes nos solutions, dans l’EDR, dans le firewall, le XDR, etc.

L’IA est à la base de solutions de sécurité telles que notre XDR, qui est intégrée dans le cadre de notre plateforme de sécurité unifiée, Unified Security Platform. Concrètement, le XDR utilise l’IA pour détecter les menaces et automatiser les réponses, augmentant l’efficacité de la sécurité que nous fournissons à nos partenaires MSP. Plus nous ajoutons de télémétrie - non seulement en corrélant les événements au niveau des endpoints et du réseau, mais aussi les événements provenant d’autres appareils du réseau, de solutions d’identité - plus l’utilisation de l’IA est importante. Chez WatchGuard, nous sommes très enthousiastes quant aux possibilités que l’IA nous offre et nous disposons surtout déjà d’une excellente équipe R&D pour exploiter au maximum les capacités de l’IA.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Pascal Le Digol : L’IA offre un moyen d’aller plus vite et d’être plus précis, ce qui est précieux notamment dans la détection des cyberattaques et l’analyse des méthodes d’attaque. Mais nous pensons que cela ne change pas les fondamentaux de la cybersécurité, surtout pour les entreprises et collectivités avec qui nous parlons au quotidien. Avant de parler d’IA, il faut respecter des fondamentaux telles que la sécurité multi-couches pour couvrir toutes les phases d’attaque et tous les points d’entrée possibles ; il faut aussi sensibiliser souvent et largement et avoir une bonne hygiène informatique de base… Et le plus important, faire preuve de bon sens !

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Pascal Le Digol : Faites-vous accompagner ! Compte tenu de la typologie de nos clients, les PME-ETI et collectivités, notre message est clairement de se faire accompagner. Les partenaires vendent du service et leur objectif est d’accompagner leurs clients sur la durée et donc de les aider à comprendre les risques, leurs points de vulnérabilité, et de mettre en place une stratégie et une défense cyber qui soit efficace. Il serait dommage de se priver d’un tel support. Et point important, tout cela vaut aussi pour les partenaires eux-mêmes. Que cela soit pour les partenaires et les clients finaux, nous avons cette même démarche. Leur permettre d’être cyber-résilients sur la durée !