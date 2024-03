Romain Basset, Vade, Hornetsecurity Group : Notre rapprochement avec Hornetsecurity offre une alternative à la fois souveraine et solide

mars 2024 par Marc Jacob

L’édition 2024 du Forum InCyber l’actualité sera riche avec en particulier son rapprochement avec le Groupe Hornetsecurity, mais aussi en termes de solution avec Vade for Google Workspace. Romain Basset, Director of Customer Services de Vade, Hornetsecurity Group considère que ce rapprochement offre aux entreprises une alternative à la fois souveraine et solide face aux acteurs anglo-saxons du marché de la cybersécurité.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Romain Basset : Nous aurons beaucoup de nouveautés à présenter au Forum InCyber : tout d’abord notre nouvelle gamme produit, issue de notre rapprochement avec le groupe Hornetsecurity.

Nous présenterons également notre nouvelle solution Vade for Google Workspace.

Enfin, nous aurons à cœur de partager une partie du travail de nos experts sur l’état de la menace et ainsi que sur les technologies d’intelligence artificielle.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Romain Basset : L’offre Hornetsecurity nous permet désormais de couvrir un périmètre beaucoup plus large pour nos partenaires et nos clients : sécurité, backup, conformité et sensibilisation à la sécurité, notamment pour Microsoft 365 mais aussi pour les autres plates-formes.

Par ailleurs ce rapprochement fait de Hornetsecurity le leader européen de la cybersécurité, et offre aux entreprises une alternative à la fois souveraine et solide face aux acteurs anglo-saxons du marché de la cybersécurité.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Romain Basset : Beaucoup a été dit en 2023 sur l’utilisation des LLMs par les cybercriminels. Dans les faits, il est difficile de déterminer avec exactitude la proportion de menaces pour lesquelles l’IA a joué un rôle.

Pour autant, on peut être certain que les LLMs permettent de créer des contenus très crédibles, et “suppriment” les barrières de langage ou même de jargon professionnel – par exemple en proposant à un cybercriminel les termes techniques à utiliser pour viser un département comptabilité. Dans le cadre des cyberattaques envoyées par email ou SMS, c’est un vrai atout pour les hackers.

Enfin, nous pouvons être certains que l’IA aura un rôle de plus en plus important dans les cyberattaques à venir.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Romain Basset : Vade utilise l’intelligence artificielle depuis plus de dix ans. Nous avons commencé par la conception de systèmes de machine learning supervisé, puis par la mise en place de technologies de Deep Learning, de NLP et tout récemment même par l’utilisation de Large Language Models. Nous pouvons nous permettre cela grâce à notre emprunte mondiale : en protégeant plus de 1.4 milliards de boites aux lettres, nous avons les données de threat intelligence nécessaires pour créer et entraîner des modèles d’IA performants.

Vade a donc investi énormément dans ce domaine, nous avons d’ailleurs de nombreux brevets qui ont fait notre renommée auprès d’acteurs mondiaux de la Tech, acteurs qui utilisent d’ailleurs certaines de nos technologies.

Nous allons poursuivre ce rôle de pionner européen de l’intelligence artificielle dans la cybersécurité, pour continuer de protéger le plus efficacement possible nos clients contre les cyberattaques avancées auxquelles ils font face.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Romain Basset : Les entreprises font aujourd’hui face à une situation doublement complexe :

D’une part, la multiplication et surtout la sophistication des menaces auxquelles même les plus petites PMEs sont confrontées. D’autre part et afin de se protéger, la multiplication de solutions de sécurité, chacune couvrant un pan bien spécifique de la cyber sécurité, par exemple : le backup, l’identité, la sensibilisation des utilisateurs, etc.

En l’espèce, il n’existe pas de réponse miracle bien sûr, cependant des solutions existent pour réduire les risques tout en simplifiant le quotidien des MSPs et des administrateurs IT.

En premier lieu, s’appuyer sur des solutions qui utilisent les technologies d’intelligence artificielle permet d’’identifier plus rapidement les attaques avancées, et donc d’en limiter leur potentiel impact. En outre, sélectionner des produits “plate-formisés”, regroupant un ensemble de fonctionnalités cohérentes et interconnectées, engendre des gains de temps substantiels au quotidien.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Romain Basset : Le message de Vade demeure le même : nous connaissons la difficulté et la complexité des missions des RSSIs, nous qui les accompagnons au quotidien.

En tant qu’acteur européen majeur de la cybersécurité, le groupe Hornetsecurity que Vade vient de rejoindre est aujourd’hui encore mieux positionné pour répondre à tous leurs besoins, notamment dans la sécurité des plates-formes collaboratives comme Microsoft 365.

