Thomas Gayet, Scovery : La disponibilité et l’intégration d’une notation Européenne aux décisions de l’entreprise devient un enjeu stratégique

avril 2024 par Marc Jacob

Lors du Forum InCyber, Scovery a présenté sa solution de cyber-notation externe qui permet d’obtenir une évaluation de la posture cybersécurité de toute entreprise, immédiatement, et avec une mise à jour continue. Thomas Gayet, CEO de Scovery estime que dans un contexte de fractures géopolitiques où la cybersécurité sera amenée à prendre une importance croissante, notamment dans les contrats, la disponibilité et l’intégration d’une notation Européenne aux décisions de l’entreprise devient un enjeu stratégique.

Global Security Mag : Qu’avez-vous présenté lors du Forum InCyber 2024 ?

Thomas Gayet : Nous avons présenté la solution de cyber-notation externe de Scovery, qui permet d’obtenir une évaluation de la posture cybersécurité de toute entreprise, immédiatement, et avec une mise à jour continue.

Notre solution contribue à l’évaluation et au pilotage de risques de Cybersécurité, qu’il s’agisse de les détecter, d’en approfondir l’analyse ou de procéder à leur remédiation ; tout cela pour une fraction du coût engendré par les audits et les évaluations de risques traditionnels.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous avez présenté à cette occasion ?

Thomas Gayet : La technologie innovante mise en place par Scovery permet de réaliser et de suivre en continu une empreinte numérique fiable de millions d’entreprises pour assurer des évaluations pertinentes et des notes fiables.

Notre offre permet ainsi d’identifier des vulnérabilités ou des faiblesses de sécurité, tout comme de piloter des risques liés aux tiers, par la création de portefeuilles de notes de fournisseurs. Cette solution contribue donc au renforcement de l’hygiène Cybersécurité et dans une démarche de contrôle permanent, devenue aujourd’hui indispensable.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Thomas Gayet : L’IA sous différentes formes est aujourd’hui incontournable dans tout projet, et représente une grande opportunité en rendant accessible la résolution de défis de façon industrielle et automatisée. Chez Scovery, des procédés d’IA sont mis en œuvre à différents niveaux, qu’il s’agisse de contribuer à la création ou la validation du code tout comme pour améliorer la qualité globale de nos évaluations de cybersécurité à un niveau industriel.

Global Security Mag : Quelles sont vos impressions sur cette édition ?

Thomas Gayet : Le Forum inCyber 2024 a été un bon cru ! Beaucoup de rencontres passionnantes avec nos prospects, clients, partenaires et les acteurs clés du domaine Cyber. L’innovation était bien représentée, avec de nombreuses startups offrant des solutions originales et répondant aux nouveaux enjeux des acteurs de la Cybersécurité : traiter d’importants volumes de données, automatiser les processus, libérer les experts Cyber des tâches répétitives pour qu’ils puissent utiliser au mieux leurs compétences.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Thomas Gayet : La cybersécurité se confirme comme un sujet d’intérêt majeur auprès de l’ensemble des parties prenantes, en attente de preuves de confiance pour conforter les usages du numérique. Au cœur de ce dispositif, le RSSI doit donc conjuguer avec les objectifs de sécurité et l’intégration dynamique de plus en plus d’acteurs tiers dans son Système d’Information. La mise en œuvre d’une démarche de contrôle permanent des risques de l’entreprise et de ceux de ses fournisseurs et partenaires est donc un dispositif clé pour répondre à cet enjeu.

Dans un contexte de fractures géopolitiques où la cybersécurité sera amenée à prendre une importance croissante, notamment dans les contrats, la disponibilité et l’intégration d’une notation Européenne aux décisions de l’entreprise devient un enjeu stratégique.