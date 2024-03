Philippe Luc, CEO d’ANOZR WAY Il est indispensable de protéger les entreprises en prenant en compte le facteur humain

mars 2024 par Marc Jacob

Le Forum InCber sera l’occasion pour ANOZR WAY de présenter sa solution logicielle ANOZR WAY qui permet aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs de maîtriser leur empreinte numérique pour se protéger face à des menaces d’ingénierie sociale, d’usurpation d’identité, d’espionnage, de ransomware, de vol de données etc. Pour Philippe Luc, CEO d’ANOZR WAY, il est indispensable de protéger les entreprises en prenant en compte le facteur humain.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Philippe Luc : Nous venons de lever 6 millions d’euros après une croissance de 171 % en 2023. Après un premier tour de table de 2 M€ en 2021, cette augmentation de capital est faite auprès du fonds VC européen, Hi Inov-Dentressangle, spécialiste de la tech B2B. Elle est aussi souscrite par ses investisseurs historiques (Breizh Up géré par UI Investissement et BNP Paribas Développement). L’objectif de ANOZR WAY est d’accélérer son développement à l’international au Canada et aux États-Unis via 30 recrutements prévus d’ici fin 2024 pour doper la commercialisation de sa solution en France et à l’international.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Philippe Luc : La solution logicielle ANOZR WAY permettent aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs de maîtriser leur empreinte numérique pour se protéger face à des menaces d’ingénierie sociale, d’usurpation d’identité, d’espionnage, de ransomware, de vol de données etc. La solution d’ANOZR WAY est aujourd’hui utilisée par plus de 70 grandes entreprises.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Philippe Luc : Les cyberattaques par ingénierie sociale gagnent en crédibilité et en sophistication avec l’Intelligence artificielle. Elle dope les risques et attaques existants et permet aux hackers de préparer des attaques encore plus personnalisées, encore plus crédibles et donc encore plus dangereuses. Les deep fakes ou encore les appels téléphoniques avec la voix d’un proche font désormais partie des attaques courantes.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Philippe Luc : Chez ANOZR WAY nous suivons le cours de la menace pour adapter nos produits via notre pôle R&D. Nous réfléchissons par exemple à intégrer les deep fakes à notre veille pour dire à nos clients que grâce à telle ou telle information exposée, des hackers pourraient construire des deep fakes crédibles. Notre travail est d’anticiper la menace et de protéger les dirigeants en limitant les informations exposées pour limiter les scénarios d’attaque possibles.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Chez ANOZR WAY nous sensibilisons les dirigeants et leurs équipes à ces risques pour qu’ils se protègent et limitent leur exposition numérique. De ce fait, les risques d’attaques aidées par l’IA seront plus limités.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Philippe Luc : Les failles humaines sont en effet à l’origine de 8 attaques sur 10. Les dirigeants en sont les premières cibles par “ingénierie sociale” ou arnaque par la ruse, facilitées par la récupération en amont de données personnelles. Il est indispensable de protéger les entreprises en prenant en compte le facteur humain.