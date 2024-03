Cathy Lesage, CEO de Rubycat : Sécurisez votre chaine d’approvisionnement qui est l’un des canaux de menace majeure de votre SI

mars 2024 par Marc Jacob

Le Forum InCyber sera l’occasion pour Rubycat de présenter son offre de PAM PROVE IT à destination des PME/ETI. Cathy Lesage, CEO de Rubycat conseille aux entreprises de sécuriser leur chaine d’approvisionnement qui est l’un des canaux de menace majeure de leur SI.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Cathy Lesage : Nous asseyons la place de Rubycat en tant que challenger sur le marché du PAM Français à destination des PME/ETI. Nous consolidons fortement les équipes et la solution PROVE IT pour continuer à proposer à nos clients et partenaires une alternative aux géants du secteur.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Cathy Lesage : D’une part, notre solution de PAM - Bastion PROVE IT est la seule solution dont la certification Visa de Sécurité - CSPN de l’ANSSI est actuellement valide.

D’autre part, notre atout majeur est la simplicité de mise en place et de maintien opérationnel. Le client maîtrise rapidement, facilement la solution et gagne du temps de MCO.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Cathy Lesage : L’IA accélère la création de menaces que nous connaissions déjà : création de nouveaux ransomwares, découverte et exploitation de zéro-D, etc. Elle permet dès aujourd’hui d’améliorer énormément les attaques par social engineering tel que le phishing. Les attaques par la chaine d’approvisionnement vont donc être démultipliées et il est nécessaire de mettre en place les solutions pour réduire le champ de leur impact.

Global Security Mag. : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Cathy Lesage : Les sujets de l’IA révolutionnent déjà le secteur de la cybersécurité depuis plusieurs années.

Nos équipes font une veille active sur l’ensemble des technologies qui peuvent améliorer nos solutions, l’IA en fait partie.

Notre produit utilise déjà de l’IA par exemple pour remplir des formulaires web d’authentification.

L’utilisation plus poussée de l’IA dans notre solution de PAM - Bastion sera nécessaire dans les années à venir pour continuer d’offrir une solution simple, intuitive et toujours plus sécurisée pour nos clients et partenaires.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Cathy Lesage : Les solutions doivent à fortiori évoluer pour s’adapter et innover plus vite que l’apparition des nouvelles menaces. L’IA est une technologie qui révolutionne tous les secteurs. En termes de cybersécurité, il faudra aussi compter sur l’informatique quantique.

Il est important que le secteur continue d’être financé pour innover et travailler sur des standards ouverts afin de capitaliser sur les innovations à grande échelle pour garder un temps d’avance sur la cybercriminalité.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Cathy Lesage : Sécurisez votre chaine d’approvisionnement qui est l’un des canaux de menace majeure de votre SI. Cela passe par différentes solutions dont le Bastion - PAM est un élément clé. Notre solution PROVE IT est une solution française certifiée par l’ANSSI qui permet de sécuriser ces types d’accès de façon efficace. Nos partenaires intégrateurs de solution de cybersécurité peuvent vous accompagner sur votre projet.

– Contact commercial : Cathy LESAGE commercial@rubycat.eu