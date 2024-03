Jerome Notin, Cybermalveillance.gouv.fr : Les RSSI devraient rendre obligatoire SensCyber

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 et quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Jerome Notin : Cette année nous avons 1 actualité majeure : le lancement d’une e-sensibilisation SensCyber.

Les services publics, administrations et collectivités représentent une part non négligeable de la population active et sont la cible quotidienne de cyberattaques. C’est pourquoi, Cybermalveillance.gouv.fr a lancé SensCyber en juin 2023, un programme d’e-sensibilisation à la cybersécurité, ludique et interactif, destiné aux agents de la fonction publique en partenariat avec le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP), le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) dans le cadre du plan France Relance.

Suite aux retours positifs des premiers utilisateurs, Cybermalveillance.gouv.fr décide d’ouvrir son programme d’e-sensibilisation et de l’adapter pour le grand public ainsi que pour les collaborateurs des TPE-PME, dans un format ludique et interactif.

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/sens-cyber/apprendre

Aujourd’hui, nous conseillons à tous les RSSI de rendre obligatoire cette e-sensibilisation pour que chaque collaborateurs puisse acquérir les bons réflexes face aux menaces cyber. Elle ne dure que 1H50, le dernier qui télécharge ton attestation de suivi apporte le petit-dej.

Global Security Mag : Comment les technologies d’IA doivent-elles évoluer pour conter les menaces ?

Jerome Notin : Aucun cas de malveillance pouvant être formellement imputé à l’intelligence artificielle n’a pu être recensé jusqu’à présent par Cybermalveillance.gouv.fr sur son périmètre. Cette imputation restera toutefois souvent difficile à déterminer. En effet, si on peut toujours affirmer qu’un message, une publication ou un programme sont malveillants, il est souvent assez délicat de déterminer avec certitude qu’ils ont pu être réalisés par, ou à l’aide, d’une intelligence artificielle.