Paul Louis Vincenti, Altospam : Les entreprises doivent être vigilantes face aux nouvelles menaces et utiliser des technologies à base d’IA

mars 2024 par Marc Jacob

Altospam présentera de nombreuses nouveautés lors de l’édition 2024 du Forum Incyber parmi lesquels ses deux services : Mailsafe et Mailout. En outre, elle a reconduit son Label France Cybersécurité. Pour Paul Louis Vincenti, Directeur Technique chez Altospam si l’IA peut-être un atout pour les solutions de cybersécurité qu’il intègre dans ces solutions, c’est aussi une arme pour les pirates informatique. Il recommande de rester vigilant et de rester à jour grâce aux dernières technologies comme l’IA.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Paul Louis Vincenti : Existant depuis plus de 20 ans, Altospam ne cesse de se développer. Cette année, notre équipe s’agrandit et travaille davantage sur son réseau de revendeurs ainsi que sur la compatibilité de nos solutions Google Workspace et OpenId.

Nous célébrons également notre partenariat renouvelé pour 4 ans avec Toulouse Métropole, pour la 4ème fois d’affilée. Cette preuve de confiance durable dans nos services s’appuie également sur notre croissance et notre engagement envers la communauté locale, malgré notre expansion à Bordeaux. Enfin, nous travaillons toujours sur notre image pour rester à la pointe de la cybersécurité, nous avons donc été reconduits au Label France Cybersécurité pour l’année 2024.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Paul Louis Vincenti : Altospam propose 2 services : Mailsafeet Mailout. Ce sont des solutions conçues pour garantir une protection optimale contre les cyberattaques comme le phishing, le spear-phishing, les malwares, les ransomwares…

Ce qui démarque nos services est surtout le fait que notre technologie soit basée sur l’IA, garantissant ainsi un taux de faux positifs inférieur à 0,01% pour plus de 20 millions d’emails traités par jour.

Nos solutions sont rapides à installer, sans besoin d’investissement particulier et avec des tarifs compétitifs pouvant parfaitement correspondre aux besoins des DSI, RSSI et responsables informatiques de PME et ETI.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Paul Louis Vincenti : Dans un contexte de cybersécurité, la montée de l’IA constitue une menace sérieuse. Elle ouvre les portes à des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées comme des malwares auto-apprenants, des failles et du phishing} conçus et améliorés par l’IA. Ces cyberattaques demandent une protection en constante évolution en entreprise. En effet, les IA génératives risquent de produire de plus en plus de contenu ciblé et difficile à détecter.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Paul Louis Vincenti : Altospam fonctionne avec des technologies d’IA. Nos filtres bayésiens par exemple nous permettent déjà d’avoir une base statistique sur les probabilités de spam ou de messages légitimes reçus par mails.

Nous travaillons sur d’autres intégrations dans un soucis d’amélioration continue du filtrage. Cela nous permettra d’affiner notre détection par une approche d’analyse de texte et également d’images puisque la tendance est que le phishing} “dissimulé” explose.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Paul Louis Vincenti : Pour contrer ces menaces, les solutions de cybersécurité doivent s’adapter de manière continue. La détection devient de plus en plus dure, l’IA est maintenant utilisée contre elle-même.

Il est donc crucial d’anticiper les cyberattaques pour pouvoir réagir au mieux aux nouvelles stratégies des cybercriminels. Une collaboration entre des solutions à jours, fiables et normées est essentielle pour créer une défense robuste en entreprise.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Paul Louis Vincenti : Restez vigilants. La cybersécurité évolue en même temps que les menaces, c’est pourquoi il est important de rester à jour grâce aux dernières technologies comme l’IA.

Notre équipe est prête à affronter l’évolution ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité à vos côtés.

Contact Commercial :

Jean-Christian Dumas

Directeur Commercial

jcdumas@altospam.com

05 47 74 77 91