Renaud GHIA, Tixeo : L’utilisation de solutions souveraines et certifiées reste gage de fiabilité

mars 2024 par Marc Jacob

2024 est une année importante pour Tixeo qui fêtera ses vingt ans d’existences. Ainsi, à l’occasion d’InCyber à Lille, Tixeo présentera sa nouvelle offre de cloud privé de visioconférence sécurisée , avec hébergement qualifié SecNumCloud. Sécurité maximale, productivité et cyber-résilience sont les trois bénéfices clés de sa solution de visiocollaboration sécurisée rappelle Renaud GHIA, Président de Tixeo. L’utilisation de solutions souveraines et certifiées reste gage de fiabilité considère Renaud GHIA.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Renaud GHIA : L’année 2024 est une année importante pour Tixeo. D’abord, parce que l’entreprise va fêter ses 20 ans en juin prochain. 20 ans d’indépendance, d’innovation et d’engagement pour protéger les communications les plus critiques de nombreuses organisations stratégiques.

Nos équipes sont pleinement mobilisées pour décupler les possibilités de la solution de visioconférence européenne la plus sécurisée du marché. En ce moment, nous poursuivons également la migration de nos clients vers notre nouvelle offre de cloud privé de visioconférence sécurisée, avec hébergement qualifié SecNumCloud.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Renaud GHIA : Sécurité maximale, productivité et cyber-résilience sont les trois bénéfices clés de notre solution de visiocollaboration sécurisée.

Aujourd’hui, les organisations dans des secteurs sensibles comme la défense, la finance ou l’énergie continuent de faire face à des cybermenaces d’ampleur, liées à un contexte géopolitique mondial tendu. Parmi les principaux dangers, les attaques par déni de service (DDos) : le dernier baromètre de la cybersécurité publié par le CESIN en janvier 2024 montre une hausse significative de ce type d’attaques (+11% par rapport au dernier rapport). Protéger les échanges en ligne confidentiels est donc toujours une priorité. Mais être apte à se relever d’une potentielle crise devient désormais essentiel.

Tixeo propose une solution de visioconférence sécurisée, dont la technologie est certifiée et qualifiée par l’ANSSI, avec un véritable chiffrement de bout en bout des flux de communications audio, vidéo et data. Conforme RGPD, nous garantissons ainsi la totale confidentialité des secrets d’entreprise et des données de nos utilisateurs.

Nos clients dans des secteurs stratégiques utilisent Tixeo pour protéger leurs réunions en ligne sensibles. Qu’ils soient internes ou avec des partenaires externes, ces échanges dévoilent le cœur de leur activité et doivent bénéficier de la meilleure sécurité. Dans un contexte de crise, les organisations utilisent également Tixeo comme solution de communication d’urgence. Ainsi, lorsque leur outil de collaboration général est compromis, Tixeo permet des communications critiques off-line et assure ainsi la continuité des activités. Son open-space virtuel offre aux équipes réactivité et fluidité dans leurs échanges en petits groupes.

Enfin, l’hébergement SecNumCloud de notre offre de cloud privé de visioconférence sécurisée apporte une sécurité complémentaire aux données des utilisateurs.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Renaud GHIA : L’utilisation de l’IA générative dans les entreprises s’est imposée rapidement. Ces technologies commencent à être intégrées dans des solutions de visioconférence, elles-mêmes utilisées par des entreprises stratégiques. La vigilance est donc de mise pour les IA qui ont besoin d’accéder aux données échangées durant les réunions en ligne.

Dans le secteur de la visiocollaboration, d’autres cybermenaces liées à l’IA existent comme les attaques par deepfakes audio ou vidéo, qui consistent à usurper l’identité d’un collègue ou d’un supérieur durant une réunion en ligne, en prenant son apparence ou en copiant sa voix. Le but étant de récolter des informations confidentielles. Très récemment, nous en avons eu un exemple dans l’actualité avec une arnaque au président, par deep fake vidéo durant une visioconférence, qui a coûté 25 millions de dollars à une multinationale.

Les attaques d’extraction de données d’entraînement sont aussi inquiétantes : elles consistent à analyser les réponses du modèle de l’IA ou à exploiter ses vulnérabilités afin d’en déduire ou d’obtenir des informations clés sur une organisation (identité des participants à une réunion, données financières ou stratégiques…).

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Renaud GHIA : Si le déploiement de l’IA présente des risques, cette technologie est aussi gage de performance, d’innovation… et peut améliorer la sécurité.

En effet, la détection de deep fake, la prévention d’intrusions ou encore l’analyse comportementale sont des mesures de cybersécurité qui peuvent être développées avec l’IA.

Chez Tixeo, nous travaillons sur l’intégration de fonctionnalités basées sur l’IA, à forte valeur ajoutée pour la visiocollaboration, comme la transcription de réunions, la traduction des échanges ou encore la production de résumés. Tout en restant engagés pour la sécurité des communications et des données de nos utilisateurs.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Renaud GHIA : L’IA observe une croissance exponentielle et de nouveaux enjeux de sécurité se multiplient tout aussi vite. Pour y faire face et sécuriser davantage les informations en ligne, deux axes de développement me paraissent importants aujourd’hui : la validation d’identité et la détection de deep fake audio et vidéo. Ces derniers pullulent en ligne et sur les réseaux sociaux et vont être de plus en plus détournés à des fins lucratives ou d’espionnage.

Même si elles peuvent être jugées trop excessives, des réglementations européennes comme l’IA ACT démontrent tout de même une prise de conscience généralisée sur les risques de sécurité engendrés par l’IA, notamment pour les entreprises. Elle favorisera, je l’espère, le développement de technologies sécurisées et souveraines.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Renaud GHIA : Les exigences en matière de cybersécurité sont de plus en plus fortes, dans des entreprises de toutes tailles. Les RSSI en sont les premiers témoins. En Europe, les organisations se préparent activement à la mise en application de la directive NIS 2, dès octobre 2024. Une échéance importante qui rappelle le besoin vital de se préparer aux cyber-crises à venir. Le déploiement de systèmes de communication d’urgence sécurisés deviendra ainsi obligatoire pour de multiples organisations, et pas seulement les plus critiques.

La cybersécurité est au cœur des infrastructures critiques, mais aussi de toute leur supply-chain. Sous-traitants, fournisseurs et partenaires constituent des portes d’entrée idéales (car généralement moins sécurisées) dans des organisations plus stratégiques. Et sont donc tout autant la cible d’attaques. Les échanges en ligne entre toutes ces parties nécessitent donc un niveau de protection maximal.

Bien que de plus en plus réglementée, l’explosion de l’IA entraîne l’émergence de nouveaux risques de sécurité auxquels nous devons faire face. L’utilisation de solutions souveraines et certifiées reste gage de fiabilité.

