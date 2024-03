Morgan Follier, Ilex Cybersecurity – Inetum Software : L’innovation est le principal moteur de développement des solutions au sein d’Inetum Software

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2024 ?

Morgan Follier : À l’occasion du Forum InCyber, Ilex Cybersecurity d’Inetum Software présentera les nouveautés de sa plateforme de gestion des identités et des accès globale, Ilex IAM Platform.

Dans le domaine de la cybersécurité, Inetum Software accompagne ses clients dans leur stratégie IAM grâce à Ilex Cybersecurity et son offre Ilex IAM Platform. Forte de plus de 300 clients et 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, l’offre Ilex allie innovation, flexibilité et performance. Ilex Cybersecurity, pilier de l’offre d’Inetum Software, affiche des ambitions claires : devenir le leader sur le marché de la cybersécurité grâce à des offres métiers souveraines répondant aux enjeux de cybersécurité et de conformité des clients.

L’innovation est le principal moteur de développement des solutions au sein d’Inetum Software. Les équipes ont à cœur de perfectionner et enrichir continuellement les solutions pour offrir au marché des réponses concrètes et parfaitement adaptées à la réalité terrain. Ainsi, 2024 sera une année marquée par l’innovation et de nombreuses annonces au sein de notre offre produit.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Morgan Follier : Notre force aujourd’hui réside dans notre capacité à proposer une couverture de l’IAM à 360°. C’est un vrai différenciateur sur le marché car nous sommes capables d’adresser toutes les problématiques d’identités et d’accès de nos clients. Pour répondre aux enjeux numériques des organisations, nous souhaitons aller encore plus loin en combinant cette même complétude fonctionnelle et cette profondeur technique aux avantages indéniables du SaaS. C’est pourquoi, cette année nous dévoilerons une nouvelle offre SaaS. Elle sera modulaire, fournira des environnements cloud adaptés aux critères de sensibilité et de confidentialité de chacun, et on pourra également y retrouver de nombreux services intégrés indispensables en matière de cybersécurité. Notre équipe travaille actuellement avec un groupe de clients bêtatesteurs pour proposer une offre répondant en tous points à leurs enjeux. Les maîtres mots sont : sécurité, disponibilité et flexibilité !

Global Security Mag : Cette année le FIC aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Morgan Follier : Si l’IA fait couler beaucoup d’encre et est au cœur des préoccupations des experts en cybersécurité, c’est parce que, comme toute technologie innovante, elle apporte son lot d’opportunités mais également de défis.

Les cybermenaces liées à l’IA sont en constante évolution. Tout d’abord, l’utilisation de l’IA par des acteurs malveillants devient un outil puissant qui leur permet de perfectionner leurs attaques. On parle notamment de deepfake ou encore de campagnes de phishing hyper personnalisées et à grande échelle. Des attaques sophistiquées et donc de plus en plus efficaces et crédibles auprès des utilisateurs finaux.

Ensuite, il existe des risques de sécurité directement liés à l’utilisation de l’IA par les collaborateurs, partenaires ou sous-traitants d’une organisation. En effet, l’utilisateur a souvent recours à des outils d’IA non maitrisés par l’IT. Il n’a pas conscience des risques associés et cela expose l’organisation à des vulnérabilités sur le SI ou encore à des fuites de données sensibles ou confidentielles. Au-delà des risques de sécurité, n’oublions pas qu’il faut également maîtriser les risques légaux… En effet, quid de la propriété et la protection des données ?

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Morgan Follier : Face aux nouveaux défis de l’IA, une des clés pour réduire la surface d’attaque au sein d’infrastructures de plus en plus complexes et interconnectées est de se recentrer sur l’utilisateur. Maîtriser son identité numérique et ses habilitations, tout en lui proposant des mécanismes de contrôle d’accès et d’authentification adaptatifs, permettra de limiter les risques de fraude ou d’intrusion.

Il y a fort à parier que les acteurs les plus avancés vont s’orienter vers des authentifications contextuelles et comportementales afin de contrer les attaques de plus en plus sophistiquées et protéger les systèmes critiques en temps réel.

C’est en s’appuyant sur ces technologies dynamiques qu’il sera possible de mettre en place une politique de cybersécurité plus agile et adaptée au contexte du monde numérique actuel.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

