Christophe Baroux, Sysdig : Au fur et à mesure que les entreprises se tournent vers le cloud, les normes traditionnelles deviennent obsolètes et trop lentes

mars 2024 par Marc Jacob

Pour sa deuxième participation au Forum InCyber 2024 Sysdig présentera Sysdig Secure CNAPP. Cette solution est une plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP). Toutefois sa principale actualité sera sa Graduation de Falco. Grâce à cette récompense, Falco rejoint la liste des outils de sécurité fondamentaux tels que Kubernetes, Prometheus et Envoy - tous soutenus par la communauté cloud-native. Selon Christophe Baroux, SEMEA Sales Director chez Sysdig au fur et à mesure que les entreprises se tournent vers le cloud, les normes traditionnelles deviennent obsolètes et trop lentes.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Christophe Baroux : Nous sommes à Lille pour la deuxième année consécutive pour rencontrer les acteurs français du secteur de la cybersécurité.

2024 est une année particulière pour Sysdig : la Graduation de Falco est un milestone pour notre entreprise et aussi pour la communauté des développeurs. Ce logiciel de cybersécurité open source développé à l’origine par Sysdig sort de son statut de projet en incubation pour devenir un projet en lui-même à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Entré en incubation en 2020 mais créé en 2016, le projet Falco Security OSS a dépassé la barre des 100 millions de téléchargements et a gagné des centaines de contributeurs actifs au code depuis son ajout à la CNCF. L’organisation a ainsi réalisé une « due diligence » technique sur le projet, a été audité sur sa sécurité et a suivi les recommandations de la CNCF pour que le produit soit sous licence GPL.

Grâce à cette récompense, Falco rejoint la liste des outils de sécurité fondamentaux tels que Kubernetes, Prometheus et Envoy - tous soutenus par la communauté cloud-native.

Cette année encore, les conclusions de notre rapport Sysdig 2024 sont édifiantes. S’appuyant sur des données réelles, ce septième rapport annuel détaille la pratique dangereuse des entreprises à faire passer la commodité avant la sécurité préventive, dans le but d’accélérer le développement d’applications.

Je vous partage quelques points qui me semblent intéressants :

– 91 % des analyses d’exécution échouent. Ce taux est plus élevé que ce que nous voyons pour les build scans ce qui signifie que les équipes semblent s’appuyer davantage sur la détection des menaces que sur la prévention. En d’autres termes, le shift-left ne semble pas se généraliser.

– Seules 2 % des autorisations accordées sont utilisées. La gestion des identités, pour les humains et les machines, est devenue le risque d’attaque le plus négligé dans le cloud. En 2022, Sysdig constatait que 90 % des permissions n’étaient pas utilisées contre 98 % en 2023.

Et l’un des pans de notre étude est directement lié au thème du Forum InCyber 2024 : l’intelligence artificielle. À noter que 69 % des entreprises n’ont pas encore intégré l’IA à leur environnement cloud. Seules 31 % des entreprises ont intégré des structures et des modules d’IA mais seulement 15 % de ces intégrations sont utilisées pour des outils d’IA génératifs tels que les grands modèles de langage (LLM). Considérant l’acceptation des risques décrite dans ce rapport, les organisations ignorent les bonnes pratiques en matière de sécurité mais restent prudentes lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre de l’intelligence artificielle.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions de Sysdig ?

Christophe Baroux : La solution phare de Sysdig est Sysdig Secure CNAPP. Cette solution est une plateforme de protection des applications cloud-native (CNAPP). Elle prévient, détecte et arrête les attaques de sécurité dans le cloud notamment grâce à son expertise approfondie en matière de runtime. Sysdig a même créé Falco, le standard ouvert pour la détection des menaces dans le cloud. Sysdig fournit :

● Sécurité du cloud et des conteneurs (CSPM et CWPP)

● Gestion de la configuration

● Gestion et priorisation des vulnérabilités

● Détection et réponse dans le cloud (CDR)

● Conformité et compliance

● Gestion des permissions (CIEM)

En sachant ce qui s’exécute en production tout au long du cycle de vie du logiciel, Sysdig aide à donner la priorité à ce qui est le plus important. De shift left à shield right, les entreprises les plus innovantes du monde entier s’appuient sur Sysdig pour prévenir, détecter et répondre à la vitesse du cloud.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Christophe Baroux : L’IA va permettre de multiplier et d’accélérer les attaques. En parallèle, l’IA va permettre de mieux détecter et répondre. Comme je le disais précédemment, toutes les organisations n’ont pas le même niveau d’adoption de l’intelligence artificielle et cette dernière évolue constamment. Nous savons que le contexte et la rapidité sont essentiels dans le cloud, ce qui fait des informations d’exécution une capacité critique pour la sécurité cloud.

Sysdig est le premier et le seul à fournir à ses clients une analyse en temps réel des chemins d’attaque et une hiérarchisation des risques en direct en intégrant l’IA.

Nous avons intégré Cloud Attack Graph à notre CNAPP qui a été conçu spécifiquement pour le cloud, permettant aux utilisateurs de visualiser les risques, de hiérarchiser les menaces qui comptent et, en cas d’attaque en direct, d’être alerté en temps réel et d’en faire une priorité pour l’équipe de sécurité.

Les équipes de sécurité ont besoin d’un outil qui voit tout, fait des corrélations et fournit des informations exploitables en quelques secondes. Ces nouvelles fonctionnalités, qui s’appuient sur des informations en temps réel issues de la production, permettent d’identifier les menaces et les attaques en cours, invisibles mais imminentes.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Christophe Baroux : L’intelligence artificielle est déjà présente dans notre plateforme. Les organisations, pour la majorité d’entre elles, ont conscience que l’IA générative a le pouvoir d’améliorer la sécurité, mais qu’elle doit être exploitée de manière à relever les défis du cloud.

En se basant sur cette analyse, nous avons créé Sysdig Sage, une solution d’IA générative pour la sécurité du cloud qui combine la puissance d’exécution avec une architecture d’IA afin de détecter les risques cachés et les chemins d’attaques.

Sysdig Sage aide les utilisateurs en leur donnant les moyens d’acquérir une expertise en matière de sécurité cloud, en découvrant des connexions de sécurité cachées qui ne sont autrement pas évidentes et, en fin de compte, en les aidant à travailler plus intelligemment et à réagir plus rapidement.

Sysdig Sage emploie un raisonnement à plusieurs étapes et une corrélation multi-domaine pour détecter, prioriser et remédier rapidement aux risques liés au cloud. Il exploite également la puissance d’exécution de Sysdig pour révéler les liens cachés entre les risques et les événements de sécurité qui, autrement, ne seraient pas détectés.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Christophe Baroux : Les approches traditionnelles de la sécurité impliquent de regarder de l’extérieur, ce qui rend impossible la détection et la réponse aux menaces. Avec la banalisation des architectures cloud et des conteneurs, ce paradigme doit changer.

Les attaquants à but lucratif tirent parti des innovations du cloud, telles que l’IA. Sysdig Runtime Insights permet aux utilisateurs de devancer les acteurs de la menace et d’ agir avec rapidité et précision.

Les attaques sur site prennent en moyenne 16 jours et les référentiels obsolètes obligent les équipes de sécurité à répondre à une intrusion en 60 minutes. Cela s’avère insuffisant lorsque des acteurs malveillants exploitent l’automatisation et l’échelle du cloud, associées à de nouvelles techniques pour accélérer toutes les étapes d’une attaque. Comme indiqué dans le Global Cloud Threat Report 2023 de Sysdig, après avoir découvert une cible exploitable, les attaquants peuvent infliger des dommages en moins de 10 minutes.

Nous challengeons les entreprises avec notre 5/5/5 security benchmark, le nouveau référentiel pour la détection et l’intervention dans le cloud. Ce benchmark souligne la nécessité de détecter (5 secondes), trier (5 minutes) et initier une réponse (5 minutes) aux attaques à la vitesse du cloud. Il vise à aider les entreprises à accélérer les délais de réponse aux incidents.

Les utilisateurs sont toujours à la recherche d’indicateurs de sécurité, en particulier lorsque l’industrie évolue vers de nouveaux modèles d’exploitation. Nous disposons d’un grand nombre de meilleures pratiques, mais il n’existait pas de véritable moyen de quantifier l’agilité en matière de sécurité du cloud - jusqu’à présent. Notre 5/5/5 security Benchmark, élaboré en partenariat avec nos clients, des analystes du secteur et notre Threat Research Team, établit une nouvelle norme pour opérer en toute sécurité dans le cloud.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Christophe Baroux : Au fur et à mesure que les entreprises se tournent vers le cloud, les normes traditionnelles sur site deviennent obsolètes et trop lentes.

Dans le cloud, l’innovation et les attaques se produisent plus rapidement, les entreprises ont besoin de solutions conçues pour fonctionner à la vitesse des environnements cloud-native.

Un RSSI doit intégrer ces tendances dans sa planification stratégique. Sans cela, il deviendra difficile de rester pertinent et efficace dans un paysage numérique qui se complexifie. La gestion des vulnérabilités, le renforcement des détections de menaces, la sécurisation des pratiques de développement, et l’incorporation de l’intelligence artificielle dans les stratégies de sécurité constituent des axes majeurs de cette évolution.

– Contact Commercial :

Christophe Baroux - Sales Director SEMEA Sysdig

06 08 68 28 40 - christophe.baroux@sysdig.com