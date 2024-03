Julien Tessier, LockSelf : Les notions de traçabilité et de compliance sont des enjeux forts pour les RSSI

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Julien Tessier : Notre actualité sur cette 16ème édition sera comme souvent très chargée avec la présentation de nos innovations 2023 (dashboard dédiée aux RSSI notamment) mais aussi celles de 2024 avec l’arrivée des premières briques de notre bastion SSH sur notre gestionnaire de mots de passe.

Nous préparons également un projet hyper ambitieux autour de la gestion et du partage de fichiers au sein du coffre-fort LockSelf.

L’objectif est d’aller encore plus loin dans la vision que nous portons : permettre à nos clients de travailler en interne et avec leurs parties prenantes dans un environnement sécurisé sur leurs projets à haute valeur ajoutée.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Julien Tessier : Dans la même veine que la question précédente, nous présenterons ce qui fait la force de la LockSelf et qui nous anime au quotidien : Proposer à la DSI mais également aux équipes métiers (finance, juridique, RH, commerce) une suite de solutions intégrées, simples, d’utilisation avec une gestion des utilisateurs unifiées.

Avec toujours ce souci de proposer un haut niveau de confiance sur la partie sécurité que ça soit sur le chiffrement, l’application et l’hébergement.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Julien Tessier : De manière générale l’IA permet de rendre les cyberattaques plus nombreuses et plus pertinentes. Dans les cas d’attaque par ingénierie social (phishing, smishing etc..) la crédibilité du mail d’accroche est vitale, l’IA pourrait industrialiser la rédaction des emails de phishing par exemple.

Les techniques d’évasion des malwares pour échapper à la détection des XDR pourraient rapidement évoluer en pratiquant de l’apprentissage machine. Cela rendrait le travail de détection des XDR/antivirus de plus en plus difficile.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Julien Tessier : L’intégration de technologies d’IA est en cours avec des systèmes permettant la détection de comportements anormaux au sein de notre coffre-fort (détectant un potentiel vol d’identifiants) ou encore avec un système de détection de page de phishing en utilisant de l’apprentissage machine.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Julien Tessier : Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises évolutions, l’important est que les utilisateurs de ces technologies qui œuvrent pour la défense soient aussi itératifs que les attaquants qui ne perdront pas de temps pour profiter de ces nouvelles technologies.

L’évolution des techniques de défense doit suivre l’évolution des techniques d’attaque (voir idéalement d’avoir un temps d’avance)

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Julien Tessier : Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, venez nous voir !

Nous proposons une solution quick-win permettant à la fois de mettre rapidement en place de bonnes pratiques au sein des équipes tout en apportant une couche de sécurité sur :

– les process métiers (partage de données)

– la donnée en elle-même (chiffrement et stockage).

Pour finir, les notions de traçabilité et de compliance sont des enjeux forts pour les RSSI et cela tombe bien, ce sont également des notions intégrées “by-design” dans la solution et dans les choix technologiques que nous faisons.