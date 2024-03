Eric Fries, ALLENTIS : La menace n’a pas vraiment évolué dans sa technique mais elle a étendu son périmètre

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2024 ?

Eric Fries : Allentis présentera des nouveautés sur chacune de nos gammes de produits destinés à la cybersécurité et à la connaissance² des flux applicatifs et réseau.

Notre système NDR de détection de menace, Qe-Secure, qualifié élémentaire par l’ANSSI, apporte une nouvelle fonctionnalité d’utilisation par les SIEM des analyse de notre module MIND AI.

Notre offre Qe-Streams / Qe-Flows de métrologie opérationnelle a continué de bénéficier en 2023 d’importantes évolutions. Les systèmes de type NPM et d’analyse de performance sont un complément indispensable aux IDS et aux outils NDR. La version 2.6 de Qe-Streams perfectionne le traitement des événements métiers ou protocolaires sous forme de fichiers d’événements, avec la possibilité de génération de tickets d’incidents vers des outils comme Service Now. Nous mettons de plus l’accent sur la surveillance des infrastructures SD-WAN pour lesquelles nous apportons une solution agnostique et centralisée sans agents.

Notre gamme owaTAPICS de diodes et guichets, ainsi que notre gamme TAPICS de boitiers TAPs qualifiés élémentaires par l’ANSSI et nos agrégateurs bénéficient d’évolutions dans les débits supportés et dans le durcissement des produits.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Sur la gamme Qe-Secure nous offrons, au-delà des capacités de détection, des facilités uniques de visualisation, de filtrage et de contextualisation, ce qui adresse la priorité des équipes SOC toujours à la recherche de gain de temps et d’efficacité dans le traitement des événements.

Notre système owaTAPICS de diode guichet propose le support de transfert de données à haut débit ce qui est une demande croissante de nos clients qui sont bien souvent limités par leurs outils legacy. Nous leur permettons d’atteindre le palier du 10 Gbps avec un support protocolaire complet, et nous travaillons sur le débits supérieurs. Nous offrons également la possibilité d’inclure des fonctions de sécurité dans les guichets.

Nos systèmes Qe-Streams / Qe-Flows de métrologie opérationnelle sont sans agents. Le support des agents distants est très complexe pour les grandes organisations. Et nous proposons le meilleur compromis technico-économique pour l’analyse de l’intégrité et de la performance des flux applicatifs et réseau. Nous supportons désormais l’analyse à 100 Gbps avec une météo applicative complète aussi bien pour les flux est-ouest que nord-sud.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Eric Fries : Evidemment elle peut faciliter le travail des développeurs de fermes d’attaques. Mais c’est plutôt une opportunité qu’une menace pour la défense Cyber.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Eric Fries : Cela est fait depuis 18 mois, et nous avons des évolutions importantes sur MIND AI permettant au-delà de l’analyse comportementale de pratiquer une analyse de type IA profonde.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Eric Fries : La menace n’a pas vraiment évolué dans sa technique mais elle a étendu son périmètre. Pour nous la clé de la défense réside dans la capacité à intégrer dans QE-SECURE les bonnes sources nous permettant d’entrainer au mieux MIND AI.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Eric Fries : Passez voir AlLLENTIS sur le stand D7. Vous y découvrirez :

– Avec Qe-Secure la solution NDR de détection de menaces la plus ergonomique du marché, disponible pour les SOC PDIS ou les SOC conventionnels.

– Avec Qe-Streams et Qe-Flows la plateforme de métrologie opérationnelle la plus flexible et la plus simple à déployer.

– Avec owaTAPICS la solution de diode-guichet qui vous permettra de monter en débit ou de supporter des architectures protocolaires ou sécuritaires complexes.

– Avec TAPICS la gamme de boitiers TAPs qualifiés élémentaire ou standard pour vos besoins PDIS ou d’organisation classique.

