Jean-Michel Tavernier, Armis : Nous sommes sur la bonne voie en termes de fiabilité dans la détection des menaces

mars 2024 par Marc Jacob

Pour sa nouvelle participation au Forum InCyber, Armis présentera sa nouvelle plateforme Armis Centrix™ qui promet une approche novatrice dans la façon d’identifier et de neutraliser les menaces avant même qu’elles ne soient lancées. Cette solution s’appuie sur une combinaison d’IA et de machine learning pour explorer le dark web. Pour Jean-Michel Tavernier, Country manager France et Iberia d’Armis, nous sommes sur la bonne voie en termes de fiabilité dans la détection des menaces.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Jean-Michel Tavernier : Cette année, nous avons franchi une nouvelle étape dans notre stratégie visant à créer la plateforme leader de la gestion de la cyber-exposition et la plus grande entreprise d’asset intelligence au monde. En accord avec cet objectif, la plateforme Armis Centrix™ promet une approche révolutionnaire dans la façon d’identifier et de neutraliser les menaces avant même qu’elles ne soient lancées.

En s’appuyant sur une combinaison d’IA et de machine learning qui explore le dark web, Armis Centrix™ for Actionable Threat Intelligence permet une visualisation avancée des alertes ; pour fournir aux organisations des informations exploitables avant qu’une vulnérabilité ne soit annoncée, avant qu’une attaque ne soit même lancée et avant qu’une organisation ne soit impactée.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Jean-Michel Tavernier : Armis CentrixTM, notre cyber exposure management platform, est alimentée par

le moteur d’intelligence des actifs piloté par l’IA d’Armis (AI-driven Asset Intelligence Engine), qui voit, sécurise, protège et gère en temps réel des milliards d’actifs à travers le monde.

Armis CentrixTM est une plateforme basée sur le cloud, sans couture et sans friction, qui atténue de manière proactive tous les risques liés aux assets connectés, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège toute la surface d’attaque.

Seul Armis CentrixTM protège toutes les industries, y compris la fabrication, la santé et la médecine, les technologies de l’information, l’énergie et les services publics, les services financiers, les transports, les télécommunications et les médias, le secteur public, entre autres secteurs.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Jean-Michel Tavernier : La cybersécurité est l’un des secteurs les plus transformés par l’IA. Mais une transformation à double tranchant : la montée des outils de piratage alimentés par l’IA rend l’avenir de la cybersécurité de plus en plus complexe. À mesure que l’IA progresse, les cybercriminels continueront à développer des attaques plus sophistiquées, capables de contourner les défenses traditionnelles.

Les premiers cas d’utilisation de l’IA dans la cybercriminalité posent déjà problème - par exemple, des e-mails de phishing plus vrai que nature, des enregistrements vocaux, des clonages d’images et des deepfakes utilisés à des fins frauduleuses. Les tactiques des hackers sont devenues infiniment plus sophistiquées que les e-mails de “prince nigérian”. Et, parce que les outils de piratage alimentés par l’IA peuvent imiter le comportement humain et apprendre des attaques précédentes, ils sont bien plus difficiles à détecter et à déjouer.

À mesure que l’IA assume un rôle plus important dans l’arsenal des cybercriminels, il est essentiel que les organisations combattent le feu par le feu, en intégrant les technologies de l’IA - les algorithmes d’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et d’autres outils basés sur l’IA - dans leurs stratégies de cybersécurité en conjonction avec des outils plus traditionnels tels que : la protection antivirus, la détection d’intrusions et la gestion des identités pour identifier et atténuer les menaces.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Jean-Michel Tavernier : Le moteur d’intelligence des actifs d’Armis (Armis Asset Intelligence Engine) est une base de connaissances collective alimentée par l’IA, surveillant des milliards d’actifs dans le monde ; afin d’identifier les modèles et les comportements de risque cyber. Il alimente la plateforme CentrixTM avec une intelligence cyber unique et exploitable, permettant de détecter et traiter les menaces en temps réel sur toute la surface d’attaque.

Le moteur d’intelligence des actifs d’Armis surveille et comprend les comportements, bons et mauvais, des assets connectés (ordinateurs, caméras de sécurité, machines industrielles, etc.) dans le monde entier. Cette intelligence renforce le moteur de cybersécurité d’Armis, permettant aux entreprises de se défendre rapidement et efficacement, contre les cybercriminels pour réduire les risques et prévenir les violations de données.

La base de données d’intelligence alimentée par l’IA d’Armis apprend des tentatives d’attaques passées sur une entreprise et applique immédiatement ces apprentissages à tous nos clients dans le monde : les soins de santé, le manufacturing, le retail, les services de l’État, etc. L’IA d’Armis apporte également une compréhension en temps réel des risques et des menaces de ces technologies connectées pour garantir que les entreprises disposent des informations les plus actuelles en permanence.

Ceci a considérablement amélioré les capacités des entreprises à "gagner" contre les cyberattaquants et à enfin prendre le contrôle de la situation. Désormais, au lieu de réagir à une violation après qu’elle se soit déjà produite, les entreprises peuvent prévenir proactivement tout incident.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Jean-Michel Tavernier : Sans une gestion appropriée de la surface d’attaque et de l’automatisation, les organisations font face à des défis imminents posés par les menaces liées à l’IA.

La technologie pilotée par l’IA est le seul moyen de lutter contre les menaces cyber alimentées par l’IA. Les organisations doivent envisager des mesures de sécurité proactives avec des informations sur l’IA et le réseau, permettant de garantir que toute la surface d’attaque est à la fois défendue et gérée en temps réel. La priorisation et la surveillance continue jouent un rôle crucial dans la gestion des menaces de manière hiérarchique, en tenant compte du niveau d’impact potentiel et d’exploitation.

L’IA peut être comparée à un jeu d’échecs : nous avons tous les mêmes armes, et c’est à celui qui a la meilleure stratégie de l’emporter.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Jean-Michel Tavernier : Nous sommes sur la bonne voie en termes de fiabilité dans la détection des menaces. À cela s’ajoute un cadre juridique national et européen renforcé (ANSSI, RGPD, Cyber Resilience Act, etc.). En bref, les organisations et les RSSI ne sont pas seuls et nous devons continuer à nous unir et ne pas abandonner dans la lutte pour des écosystèmes numériques plus sûrs. Les défis en matière de cybersécurité auxquels nous sommes confrontés dépassent les frontières de toute organisation, entité ou pays. Le partage des connaissances est essentiel pour garantir la sécurité et la sûreté de la société.

Armis sera présent tout au long du Forum Incyber, stand E1-7-1, pour présenter tout le potentiel de la plateforme Armis CentrixTM et rencontrer ses pairs.

– Contact commercial : Jean-Michel Tavernier - jeanmichel.t@armis.com - +33 06 04 11 11 06.