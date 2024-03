Nicolas Dubée, ChapsVision : L’IA est une opportunité pour nous tous, mais aussi pour les acteurs malveillants

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2024 ?

Nicolas Dubée : Le groupe ChapsVision s’est renforcé fin 2023 sur le cyber par l’acquisition de l’activité de services en cyber, fin 2023, de l’activité de services en cybersécurité de Risk&Co. Celle-ci est venue compléter une offre déjà importante en produits et services autour de la cyber, des passerelles de sécurité Crossing à la conduite d’exercices de crise cyber, l’investigation numérique et l’OSINT…

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Nicolas Dubée : Notre groupe dispose d’une expertise sur la matière première qu’est la data et construit actuellement Argonos, un véritable système d’exploitation de la donnée disposant de puissantes fonctions d’analyse. Argonos est mis au service de cas d’usages spécifiques, pour lequel nous disposons déjà de solutions largement déployées, y compris dans des contextes requérant un haut niveau de cybersécurité. Chez ChapsVision, IA et cyber sont des réalités au service de nos clients depuis déjà longue date.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Nicolas Dubée : L’IA est une opportunité pour nous tous, mais aussi pour les acteurs malveillants. S’agissant des menaces, deux dimensions doivent être considérées : l’IA en tant qu’outil pour les acteurs malveillants, leur permettant d’être plus performants, et l’IA en tant que cible d’attaques et de vulnérabilités. Les actualités récentes nous montrent que les acteurs malveillants ont déjà investi ces deux terrains, utilisant l’IA pour être plus performants (deep fakes), mais aussi exploitant des vulnérabilités dans des IA pour obtenir des accès, données ou résultats qui n’avaient pas été prévues. Les classes de vulnérabilité restent similaires à ce que l’on trouvait avant : fuites de données, injections. La difficulté additionnelle apportée notamment par les IA génératives est que l’on a généralement affaire à des données non structurées, sur lesquelles l’approche usuelle de vérification de conformité en entrée et en sortie est complexe.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Nicolas Dubée : Nos solutions utilisent largement l’IA, que ce soit sur des applications de traduction automatique (produits de notre filiale Systran), ou d’analyse de contenus textes non structurés (Qwam).

Le cyber apporte de nouveaux cas d’utilisation très prometteurs. Nous avons déjà des succès autour du Cyber Threat Intelligence, où l’IA assiste l’analyste sur des pain points tels que la détection de sujets ou l’extraction d’entités nommées dans des fuites de données, des applications de classification (identification de binaires, noms de domaines… malveillants ou bénins), la production de synthèses d’investigations.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Nicolas Dubée : L’adoption grandissante de l’IA apporte incontestablement un nouveau challenge de complexité dans la cyber, où les approches de protection réseaux et applicatives classiques, plutôt adaptées à des échanges structurés, sont à adapter. L’un des enjeux actuels est de concevoir des systèmes d’IA qui intégreront la cybersécurité dès leur conception, là où l’on voit les dégâts liés à la non prise en compte de la cybersécurité, sur les logiciels actuels dont les fondements datent généralement du début des années 2000. Par ailleurs, ces menaces ne pourront être contrées qu’en augmentant les capacités des personnes opérant la cybersécurité dans nos sociétés et institutions. L’une des solutions est justement de les équiper d’IA dès que des cas d’usage pertinents sont trouvés.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Nicolas Dubée : Malgré les challenges posés par ces évolutions, les fondamentaux restent valides : l’analyse de risques et l’estimation risques / bénéfices, la prise en compte organisationnelle et technique de la cybersécurité à l’ensemble des échelons de l’organisation.