Rui Manuel Costa, Query Informatique : Ne soyez pas dogmatiques, et pensez à regarder des solutions hors des sentiers battus afin de protéger vos environnements

mars 2024 par Marc Jacob

Pour sa nouvelle participation au Forum InCyber, Query Informatique présentera toute sa gamme de solutions cybersécurité avec les périphériques externes sécurisés de DataLocker , DriveLock , GateKeeper , NetSupport Manager et NetSupport Manager … Ce sont des solutions simples, efficaces et faciles à mettre en œuvre. Pour Rui Manuel Costa, Query Informatique les RSSI, ne doivent pas être dogmatiques, et regarder des solutions hors des sentiers battus afin de protéger leurs environnements.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Rui Manuel Costa : Nous y présenterons nos solutions liées à la sécurité, qui vont de la protection des données nomades à la connexion sécurisée sans mot de passe, et que nous nous distribuons sur l’ensemble de la France et des pays francophones.

Les solutions innovantes que nous distribuons et que nous présenterons :

– Les périphériques externes sécurisés de DataLocker sont autonomes, multi-plateformes, et leur chiffrement se fait au niveau matériel. Ce matériel vous permet de disposer d’un coffre-fort numérique d’un poids allant de 12 à 300 grammes et pouvant stocker entre 8 Go à 15,3 To en toute sécurité.

Et il est à noter que la clé USB sécurisée Sentry ONE est la seule certifiée ANSII.

De plus, ces périphériques peuvent tous être gérés en option de façon centralisée depuis le logiciel SafeConsole.

– DriveLock contrôle l’utilisation de tous types de périphériques, et filtre les applications par groupes d’utilisateurs. La solution permet également d’auditer les mouvements de données entrantes ou sortantes, et génèrera automatiquement des alertes si des anomalies sont détectées en fonction des règles définies.

De plus, des modules de chiffrement sont disponibles afin de protéger les données que ce soit sur une clé USB, un partage réseau ou un disque complet. Il peut également intégrer une gestion centralisée de BitLocker ainsi que de Windows Defender.

– GateKeeper est une solution qui permet de se connecter à sa session Windows, mais aussi à un site web ou à toute application de façon automatique et sécurisée, sans avoir à renseigner de mot de passe. La connexion se fait via Bluetooth à l’aide d’un badge ou d’une application pour smartphones (cela peut être aussi par rapport à la proximité), ou encore en utilisant une carte NFC.

Le connexion se faisant de façon transparente pour les utilisateurs, cela permet de généraliser des mots de passe forts et de les modifier de façon régulière.

Les journaux d’audit permettent un suivi détaillé des connexions, même sur les postes multi-utilisateurs.

– NetSupport Notify permet l’envoi en direct ou en différé de messages sous forme de pop-up à un utilisateur, à un groupe ou à l’ensemble des utilisateurs. L’utilisateur doit acquiescer après avoir pris connaissance du message afin de fermer la « pop-up ». Un historique complet des envois et des acquiescement sera disponible.

– NetSupport Manager est une solution de prise de main à distance multi-plateformes, sécurisée et compatible RGPD.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Rui Manuel Costa : Ce sont des solutions simples, efficaces et faciles à mettre en œuvre, qui sont destinées à tous les secteurs d’activités et tailles d’entreprise.

De plus, nos solutions évoluent régulièrement, et ce en fonction des besoins remontés par nos clients.

D’ailleurs, ils bénéficient à tout moment d’un support de proximité et à son écoute.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Rui Manuel Costa : L’évolution est telle que la menace se transforme au quotidien. Mais à ce stade, je pense qu’une des menaces les plus fortes est l’usurpation d’identité à travers des vidéos, et aussi à l’avenir le piratage potentiel de voitures et de tout autre engin autonome.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Rui Manuel Costa : Oui, notamment dans les solutions de sécurité du type de contrôle des accès.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Rui Manuel Costa : Il faut comprendre et utiliser l’IA afin de contrer la puissance de calcul des hackers. La politique de l’autruche où l’on doit tout contrôler et normer ne fait que donner des munitions aux hackers, car cela ne va que ralentir la mise en œuvre de l’IA face aux hackers.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Rui Manuel Costa : Ne soyez pas dogmatiques, et pensez à regarder des solutions hors des sentiers battus afin de protéger vos environnements. Et sachez que personne ne détient la vérité, encore plus maintenant, avec l’avènement de l’IA.

Contact commercial : 01 49 97 33 00 - query@query-informatique.com