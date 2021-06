Renforcez votre sécurité et améliorez votre conformité

juin 2021 par ESBD

Cyberwatch est une entreprise française avec une solution de cybersécurité 100% conçue et développée en France. L’entreprise est référencée à l’UGAP, au CAIH et à l’ANSSI.

Cyberwatch est une solution On-premise qui permet de superviser en continu les vulnérabilités des machines, systèmes et applications et d’assurer la conformité des systèmes informatiques à votre PSSI. Installée sur votre infrastructure, Cyberwatch préserve la confidentialité de vos données en ne transmettant aucune information vers l’extérieur.

Cyberwatch est pensé pour s’intégrer au mieux dans votre SI, tant au niveau technique que managérial.

Supervisez vos vulnérabilités et contrôlez vos conformités

La solution Cyberwatch est composée de deux modules : Vulnerability Manager et Compliance Manager.

• Vulnerability Manager offre une vision globale et continue de vos vulnérabilités, avec détection, identification et correction de celles-ci. La solution scanne différents actifs, comme les postes de travail, les serveurs, les équipements réseaux et les sites web.

La base de connaissances Cyberwatch est mise à jour toutes les heures grâce des sources de données fiables comme l’ANSSI, NVD, RENATER, etc. qui recensent plusieurs milliers de failles et vulnérabilités.

• Compliance Manager permet aux utilisateurs de tester la conformité des actifs avec la PSSI de l’entreprise. Il fonctionne sur le même principe que la base de connaissances des CVEs (vulnérabilités publiques), avec une encyclopédie d’environ 6.500 règles qui est mise à jour tous les mois, constituant un référentiel. Il est aussi possible de créer son propre référentiel des règles et bonnes pratiques à respecter.

Cyberwatch gère de bout en bout le processus de détection des vulnérabilités jusqu’à leur résolution, le tout en proposant une aide à la prise de décision pour prioriser les vulnérabilités à traiter.

