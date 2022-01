La solution de transferts de fichiers GoAnywhere MFT référencée à la CAIH

janvier 2022 par ESBD

2021 a encore été une année charnière dans le secteur de la santé notamment avec la multiplication des attaques des établissements de santé et des centres hospitaliers. La protection des données patients doit être plus que jamais au cœur des préoccupations de la DSI. C’est pourquoi, GoAnywhere MFT ] est désormais référencé dans le catalogue ELODI (pour Editeurs de LOgiciels DIstribués) de la centrale d’achat à la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH).

CAIH met à disposition auprès de plus de 1300 adhérents, établissements de santé publics et privés à but non lucratif, des marchés publics clés en main dans le domaine de l’Informatique et des Télécoms.

En référençant GoAnywhere à la CAIH, se sont des valeurs de transparence et d’encouragement à la stratégie du numérique que nous partageons.

Une solution de gestion de transferts de fichiers, telle que GoAnywhere, est indispensable pour centraliser vos informations, automatiser tous vos processus et protéger les données grâce au chiffrement (AES, GPG, PGP, etc.). Sa simplicité d’utilisation et sa facilité d’intégration, permettent d’optimiser l’ensemble de vos partages de données grâce aux différents canaux de communication (FTPS, HTTPS, E-mail, SCP, FTPS, etc.) au travers d’une interface unique.

GoAnywhere MFT est solution multiplateforme et modulaire. Que ce soit de machine à machine ou de personne à personne, GoAnywhere sécurisera tous vos transferts de fichiers et assurera un meilleur travail collaboratif. GoAnywhere MFT a déjà fait ses preuves auprès de nombreuses organisations de tous secteurs d’activité et dans le monde entier.

En figurant au CAIH, la solution GoAnywhere MFT et ses équipes d’experts s’engagent à vous accompagner et à faciliter le travail quotidien des professionnels de l’informatique du secteur de la santé.

Invitation

Afin de découvrir la solution de transferts de fichiers GoAnywhere MFT, nous vous invitons à participer à notre webinaire en partenariat avec la CAIH le mardi 15 mars de 10h à 10h45.

Nous vous montrerons les différents cas d’usage possibles avec une solution MFT, aussi bien entre machine à machine, que personne à personne. N’hésitez pas à vous inscrire même si vous n’êtes pas certain de pouvoir assister à l’évènement. Nous vous enverrons le replay de la session enregistrée.



