FTPS ou SFTP pour un meilleur niveau de sécurité ?

mars 2021 par ESBD

FTPS et SFTP sont deux protocoles de transferts de fichiers, cependant ils ne sont pas identiques à 100 % en ce qui concerne leur niveau de sécurité. Découvrez ci-dessous lequel est le plus sûr.

Qu’est-ce que le protocole FTPS ?

FTPS (FTP par SSL - Secure Sockets Layer) est un protocole FTP sécurisé qui permet de protéger et d’échanger des fichiers avec vos partenaires commerciaux, vos collaborateurs et vos clients.

FTPS met en œuvre des algorithmes de chiffrement comme AES et Triple DES pour chiffrer les transferts de fichiers. Concernant l’authentification des connexions, FTPS utilise une combinaison d’identifiants, de mots de passe et/ou de certificats pour vérifier l’authenticité d’un système.

Qu’est-ce que le protocole SFTP ?

SFTP (FTP par SSH - Secure Shell) est un protocole FTP sécurisé qui envoie des fichiers sur SSH afin d’assurer la protection des transferts de fichiers. Comme FTPS, SFTP utilise des algorithmes AES, Triple DES et autres pour chiffrer les données qui circulent entre les systèmes. Il offre également plusieurs moyens d’authentifier une connexion grâce à un identifiant et un mot de passe, une clé SSH ou une combinaison d’un mot de passe et d’une clé SSH, pour les entreprises qui demandent une authentification plus forte. Le protocole FTPS ne prend pas en charge ce type d’authentification basé sur une clé.

Les différences en infographie

