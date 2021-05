27 mai 14h00 - 15h00 WEBINAR ESBD : Modernisez vos échanges de données avec une solution Managed File Transfer

mai 2021 par Marc Jacob

Durant cette session, les équipes d’ESBD, spécialistes du Managed File Transfer, vous exposeront les éléments essentiels à la mise en place d‘une plateforme MFT performante : • Bénéfices offerts par la mise en œuvre d’une solution de Managed File Transfer • Nos recommandations pour le choix d’une solution et d’une architecture • « Best practice » pour l’intégration de vos flux de données sur une nouvelle plateforme • Exemples de déploiements de GoAnywhere MFT chez nos clients • Questions / Réponses

Participez à notre webinar en partenariat avec le CRIP* jeudi 27 Mai de 14h à 15h

Rejoignez-nous pour ce tout nouveau webinaire dédié à la gouvernance des données.

Si vous ne pouvez pas assister au webinar, inscrivez-vous quand même. Nous vous enverrons le replay de la session.

*Le CRiP, Club des Responsables d’Infrastructure, de technologies et de Production Informatique est une Association loi 1901 et compte, parmi ses adhérents, la plupart des grands groupes français et des entreprises et administrations de tous secteurs d’activités et de toutes tailles

