ESBD : Nouveaux livres blancs IT

mars 2022 par Marc Jacob

4 livres blancs abordant 4 thématiques IT d’actualité pour vous aider dans vos recherches de solutions de sécurité des données et des SI.

1. Comprendre les enjeux du chiffrement pour sécuriser votre entreprise

La digitalisation de nos activités est devenue en quelques années indispensable au développement économique des entreprises, organisations ainsi qu’aux administrations en charge de la gestion des services publics des états. Le corollaire de cette digitalisation à grande vitesse de nos processus d’échanges de données - aussi bien internes qu’externes - est qu’elle ouvre toute grande la porte à un « Far West » numérique. Le cyberespace est devenu le terrain de chasse d’une nouvelle forme de délinquance en col blanc pouvant être affiliée à des états voyous ou à des groupes indépendants. De ce fait, le nombre de cyberattaques a explosé et elles sont malheureusement encore souvent mésestimées aussi bien des entreprises que du grand public. C’est donc à une véritable « guerre » qui ne dit pas son nom à laquelle nous assistons. Si la cybersécurité est devenue une préoccupation constante dans les entreprises, elle n’en reste pas moins encore à améliorer et à renforcer tant la cybercriminalité devient de plus en plus dommageable.

Ce livre blanc a pour objet d’apporter un éclairage sur le chiffrement qui reste un composant encore peu mis en oeuvre dans une stratégie de cybersécurité. C’est un procédé ancestral utilisé pour dissimuler des informations confidentielles et qui trouve tout son sens à l’ère du tout numérique.

✅ Télécharger : https://tinyurl.com/mr3ta6cp

2. Votre entreprise est-elle préparée contre les cyberattaques ?

Le secteur de la cybersécurité se développe à un rythme croissant. Le nombre exponentiel de cyberattaques, de plus en plus sophistiquées, est préoccupant. Le moyen le plus rapide et le plus simple d’améliorer votre sécurité consiste à réduire le nombre de vecteurs d’attaque. En analysant comment un attaquant pourrait s’introduire dans vos systèmes, vous pouvez mieux déterminer les faiblesses de l’entreprise. Dans ce livre blanc, vous trouverez différentes questions à vous poser faisant l’inventaire de votre structure.

✅ Télécharger : https://tinyurl.com/2v2h8v72

3. Comment gérer le partage, l’accès et la confidentialité des fichiers informatiques ?

Les transferts de fichiers gérés ou Managed File Transfer en anglais – que l’on retrouve sous l’acronyme anglais MFT – désignent un logiciel ou un service qui gère le transfert de données d’un système informatique à un autre, via un réseau et un protocole de communication. La sécurité du transfert dépendra du protocole utilisé pour la communication entre les systèmes informatiques. Au départ, les transferts de fichiers se pratiquaient dans un contexte essentiellement d’Echanges de Données Informatisés (EDI) entre systèmes – généralement entre serveurs pour transférer des fichiers de commandes clients, de bons de livraisons (DSADV), etc. – puis rapidement d’autres types de fichiers sont venus compléter la panoplie des données échangées entre les entreprises.

✅ Télécharger : https://tinyurl.com/hfz3f2fd

4. Comment remédier aux vulnérabilités de votre système d’information ?

Nous assistons à une véritable prise de conscience des dangers liés aux risques numériques. Ces derniers peuvent mettre en péril de manière inattendue et foudroyante les organisations et ce quelle que soit leur taille. Les conséquences sur l’activité de production, la santé financière, ou encore la confiance accordée par les tiers qu’ils soient clients, ou partenaires, ne peuvent être ignorées. Les enjeux sont importants. Les entreprises ont besoin d’une infrastructure solide, leur permettant de monitorer et de gérer les menaces de cybersécurité. La gestion des risques numériques doit être prise en compte au plus haut niveau des organisations pour adopter une maîtrise de ces dangers.

✅ Télécharger : https://tinyurl.com/bdsrstu3