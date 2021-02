LIVRE BLANC ESBD : Votre entreprise est-elle préparée contre les cyberattaques ?

février 2021 par ESBD

Le secteur de la cybersécurité se développe à un rythme croissant. Le nombre exponentiel de cyberattaques, de plus en plus sophistiquées, est préoccupant. Le moyen le plus rapide et le plus simple d’améliorer votre sécurité consiste à réduire le nombre de vecteurs d’attaque. En analysant comment un attaquant pourrait s’introduire dans vos systèmes, vous pouvez mieux déterminer les faiblesses de l’entreprise.