Replay webinar : Comment mettre en place une bonne gestion des identités et des accès ?

avril 2021 par ESBD

🎥 REGARDER LE REPLAY

On ne le répètera jamais assez, vos données sont des biens précieux pour votre entreprise.

Les pirates informatiques et organismes de sécurité nationaux l’ont bien compris, c’est pourquoi il faut protéger vos informations et connaître qui en possède des accès.

Une visibilité concrète de ce qui se passe dans vos systèmes vous permettra de savoir qui possède quels droits et détecter les risques de menaces possibles.

Dans ce replay vous découvrirez :

• Quels sont les avantages d’une stratégie IAG ?

• Comment réaliser rapidement un état des lieux complet des habilitations de votre SI ?

• Comment détecter les éventuelles incohérences et/ou anomalies dans les habilitations et réduire ainsi les risques ?

• Comment répondre aux exigences des auditeurs tout en étant conforme aux différentes réglementations ?

Plus d’infos sur www.esbd.eu

*Le CRiP, Club des Responsables d’Infrastructure, de technologies et de Production Informatique est une Association loi 1901 et compte, parmi ses adhérents, la plupart des grands groupes français et des entreprises et administrations de tous secteurs d’activités et de toutes tailles.