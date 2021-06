Nouveau partenariat pour ESBD qui intègre la solution de transferts bancaires SYCOMORE

juin 2021 par ESBD

ESBD signe un nouveau partenariat avec l’éditeur Cedricom, A Cegid Company, autour de la solution de transferts de fichiers bancaires Sycomore®. Cette solution économique proposée en mode SaaS, est accessible aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Elle répond aux besoins d’une gestion centralisée, sécurisée et multi-banques pour traiter l’ensemble des flux bancaires (paiements et encaissements).

Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec l’éditeur Cedricom, A Cegid Company avec qui nous entretenons déjà des liens forts depuis plusieurs années. L’ajout à notre catalogue de la solution de transferts bancaires sécurisés Sycomore® montre notre continuité dans la recherche d’outils d’excellence dans le domaine des transferts de données sécurisés.

Sycomore est une solution qui permet de gérer l’ensemble des flux bancaires, comme les opérations de paiements et d’encaissements. La solution offre une communication bancaire sécurisée et simplifiée tout en respectant les standards (SEPA, LCR/BOR, DAILLY…) et protocoles (EBICS T et TS) imposés dans le secteur bancaire. Son interface intuitive permet en quelques clics de récupérer l’ensemble des informations provenant des différents établissements bancaires. La solution Sycomore automatise facilement vos tâches et simplifie vos procédures bancaires. Hébergées en France, les données sont sécurisées et chiffrées. De plus, aucune installation logicielle n’est requise, l’application est accessible via tous les navigateurs Internet en mode SaaS 24/7.

Notre équipe d’experts se propose de répondre à toutes vos questions et pourra vous présenter la solution en quelques minutes seulement.

Pour plus de détails ou une démonstration live, n’hésitez pas à nous contacter.