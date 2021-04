GoAnywhere élue meilleure solution de transferts de fichiers

avril 2021 par ESBD

Software Reviews a interrogé des professionnels IT afin de connaître leur expérience à propos de différentes solutions de MFT. Deux mesures de réponses ont été créées à cet effet :

1) Le score composite : indicateur de performance qui fait la moyenne de 4 domaines d’évaluation différents (l’empreinte émotionnelle nette, les capacités du fournisseur, les caractéristiques du produit et la recommandation de l’outil).

2) Le score d’empreinte émotionnelle nette : indicateur se concentrant sur la mesure de la réponse émotionnelle des utilisateurs au vendeur.

La recherche est basée sur 849 avis, évaluant tous les fournisseurs de logiciels pertinents dans le domaine du Managed File Transfer (transferts de fichiers). Parmi 38 solutions, seules 8 ont été choisies pour figurer dans le Data Quadrant comme meilleur produit de MFT.

GoAnywhere MFT est en tête de liste !

Notre solution s’améliore d’année en année, passant d’une excellente évaluation de 8,6/10 (score composite) et +90 (empreinte émotionnelle nette) en 2020 aux scores 8,7/10 et +91 en 2021.

De plus, notre produit a obtenu 95 % d’avis " très satisfaisants ".

Lorsque les employés d’une entreprise sont confrontés à la nécessité d’échanger des fichiers avec des collègues, clients et partenaires, il peut être difficile de choisir la bonne solution. Informations sensibles, règles de conformité, exigences spécifiques à un secteur d’activité, tous ces critères doivent être pris en compte pour sécuriser et rationaliser les échanges de fichiers.

