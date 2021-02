2020, une croissance record pour ESBD

février 2021 par ESBD

Il y a 20 ans, une crise sanitaire comme celle de la COVID-19 aurait eu des répercussions désastreuses sur l’ensemble de nos économies. Aujourd’hui, la vague dévastatrice a pu être fortement atténuée grâce à la mise en place rapide du télétravail, l’émergence instantanée des outils de collaboration à distance ou encore le partage de fichiers autour de solutions éprouvées. Ainsi, de nombreuses entreprises ont pu poursuivre leurs activités sans rien perdre en efficacité.

« De manière générale, le secteur IT européen a plutôt enregistré une accélération de son business au cours de ces derniers mois. Cette crise a notamment mis l’accent sur les besoins en sécurisation des échanges, que ce soit au sein d’une entreprise, entre ses différents collaborateurs et services, mais aussi entre différentes entreprises », constate Jacques Besnard, CEO d’ESBD. « Grâce aux solutions de Managed File Transfer (MFT) de notre partenaire historique HelpSystems, nous avons connu une très forte activité en 2020 au point d’enregistrer une croissance de l’ordre de 40 % de notre chiffre d’affaires. »

Une professionnalisation des échanges de données

Depuis longtemps déjà, les entreprises et les collaborateurs qu’elles emploient s’échangent des informations. Mais aujourd’hui, ce qui fondamentalement a changé, c’est la volumétrie de ces échanges. « Les quantités de données à forte valeur ajoutée échangées au sein d’une entreprise ou entre différentes entreprises sont devenues phénoménales. Cette croissance s’accompagne d’un besoin de professionnalisation des échanges, ce à quoi répond parfaitement notre offre GoAnywhere MFT », poursuit le CEO d’ESBD.

En plein essor depuis 4 ans, le marché du MFT a encore de beaux jours devant lui. « Cet engouement vient aussi du fait que la perception du risque a beaucoup évolué ces dernières années », constate Julian Gouez, Partner Manager chez HelpSystems. « De nombreux dirigeants ont pris conscience du risque d’exposer leurs données à des tiers. Les responsables sont beaucoup plus proactifs que par le passé sur ces questions de sécurisation des échanges. La protection des données est devenue un enjeu de premier plan. On constate notamment un réel engouement pour tout ce qui touche à l’éducation et à la sensibilisation des salariés. A l’heure actuelle, de nombreux échanges passent encore par l’e-mail, qui est souvent un point faible de l’entreprise en termes de sécurité, si on ne met pas en place les bons outils. »

Une plateforme universelle en développement

Cette prise de conscience est également portée par des vagues réglementaires successives qui font de la sécurité un enjeu prioritaire pour toute entreprise qui gère des données sensibles. « Au-delà de ces aspects législatifs, les conséquences d’une fuite de données ont aujourd’hui un impact crucial sur l’image de la société visée, sans compter l’impact financier lié à la sanction prononcée par l’organe de contrôle », précise encore Jacques Besnard. Pour répondre à ces défis de taille, HelpSystemstravaille sans relâche à l’amélioration de sa solution GoAnywhere MFT, dont ESBD assure la commercialisation au Luxembourg et en Europe. « Nous continuons à investir énormément dans la recherche et le développement autour de cette solution de MFT. Notre objectif est de proposer une plateforme universelle dédiée à la gestion de la donnée. Au fur et à mesure, nous rajoutons des blocs technologiques afin de protéger la donnée tout au long de son cycle de vie, tout en veillant à améliorer l’interopérabilité de la solution avec la grande majorité des environnements techniques existants. »

10 ans d’un partenariat fructueux

Ce mois de février 2021 marque le 10e anniversaire du partenariat noué entre ESBD et HelpSystems. « ESBD est notre partenaire de référence, notamment en France et au Luxembourg où elle supporte la quasi-totalité de nos clients », témoigne Julian Gouez. « Grâce à la création l’an dernier du groupe BBES, alliance entre ESBD, Blackbridge (Italie), BlueFinch (Pays-Bas) et Systematik (Allemagne), nous disposons d’une plus grande force de frappe. Nous pouvons ainsi nous adresser à de plus grandes structures, des entreprises privées comme de grands comptes institutionnels, et acquérir de plus gros marchés. Aujourd’hui, nous gérons environ 600 clients situés dans plus de 15 pays européens, grâce aux solutions développées par HelpSystems », précise Jacques Besnard, qui se félicite de ce partenariat au long cours.

En savoir plus ? Rendez-vous sur esbd.eu