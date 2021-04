Modernisez vos transferts de fichiers PeSIT

avril 2021 par ESBD

Faites évoluer vos échanges PeSIT vers une gestion plus intuitive, fiable, économique et sécurisée !

PeSIT est un protocole d’échanges de fichiers très utilisé notamment dans les communications bancaires et dans le secteur de l’assurance. ESBD vous accompagne dans le choix de votre solution de gestion d’échanges PeSIT.

Nos solutions intègrent nativement un client et un serveur PeSIT garantissant la compatibilité des transferts sous ce protocole.

La gestion des flux PeSIT avec ESBD, ce sont des avantages multiples pour :

• Gérer vos transferts PeSIT via une plateforme intuitive.

• Améliorer la productivité de vos équipes.

• Optimiser vos coûts.

• Renforcer votre sécurité et conformité réglementaire.

• Ajouter d’autres protocoles (HTTPS, SFTP, etc.) pour centraliser la gestion de tous vos transferts de fichiers.

Chez ESBD, nous sommes experts dans le conseil et la mise en œuvre de solutions professionnelles pour sécuriser vos données numériques (MFT, cybersécurité). Nous vous accompagnons dans votre processus d’achat pour optimiser vos échanges de données et flux PeSIT.

Rendez-vous sur www.esbd.fr