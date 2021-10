Webinar 9 novembre ESBD en partenariat avec le CRIP : Comment avoir une visibilité consolidée des droits utilisateurs sur l’ensemble de vos systèmes ?

octobre 2021 par Marc Jacob

Cartographier les droits réels de vos collaborateurs, partenaires et prestataires est indispensable pour une gouvernance maitrisée des identités et des accès. Pour répondre aux normes, réglementations ou aux demandes des commissaires aux comptes, il est impératif de contrôler l’adéquation « droit/personne ». Par ailleurs, votre organisation évolue au fil du temps et avec elle l’ensemble des collaborateurs : arrivées, départs, changements de fonction, de métier, de services, de lieux, etc.

Comment s’assurer que ces changements permanents n’entrainent pas le cumul de droits, mettant alors en péril votre politique de sécurité d’accès aux fonctions applicatives et aux données ?

Découvrez dans ce webinaire comment une solution comme Kleverware IAG vous permet de rendre efficientes vos campagnes de revues de droits utilisateurs.

💻 Rejoignez-nous pour webinaire en partenariat avec le CRiP dédié à la gouvernance des identités et des accès aux données.

Vous ne pouvez pas y assister ? Inscrivez-vous quand même. Nous vous enverrons le replay de la session enregistrée.