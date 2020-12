Ingenico (Worldline) automatise les échanges de fichiers avec GoAnywhere MFT

décembre 2020 par ESBD

En rejoignant le groupe international Worldline en octobre dernier, le groupe Ingenico, leader européen dans le domaine du paiement, a donné naissance à un leader mondial dans ce domaine. En France, la structure a développé un réseau unique d’acceptation de paiement en magasin et a, au fil de ses 35 années d’existence, élargi son offre pour couvrir toute la chaîne de valeur et tous les types de paiements, avec ou sans carte.

Automatiser les échanges

À la recherche de gains d’efficacité, la structure cherche en permanence à améliorer son organisation interne. C’est dans ce contexte qu’elle a opté pour la solution Managed File Transfer GoAnywhere. « Alors que nous devions composer avec une plateforme d’échange de fichiers en passe de devenir obsolète, qui intégrait difficilement les nouveaux formats et standards et qui posait de plus en plus de problèmes d’interopérabilité, nous avons cherché une solution pour la remplacer », explique Sébastien Jalade. Le Head of IT Middleware Pole au sein d’Ingenico a pour mission de soutenir la gestion corporate de la société, ses applications de back-office dédiées à la comptabilité, aux achats, à la vente, au suivi des clients. « Pour faire fonctionner tout cet ensemble, il faut pouvoir établir des flux d’échanges de fichiers automatisés entre différentes interfaces réunies autour de notre ERP », explique-t-il.

Gestion simplifiée

Afin de mieux répondre aux besoins des collaborateurs en charge des opérations, Ingenico a souhaité s’appuyer sur une solution qui puisse être prise en main directement par l’équipe gérant le parc applicatif. La volonté était de ne pas devoir passer par l’équipe « infrastructure » pour établir de nouvelles connexions. « Une fois déployée, la solution GoAnywhere MFT permet aux personnes supervisant la gestion du parc applicatif de créer très simplement de nouveaux workflows et, de cette manière, de répondre beaucoup plus rapidement aux nouvelles demandes des équipes en lien avec les enjeux business », poursuit Sébastien Jalade.

La solution GoAnywhere MFT est utilisée par Ingenico (Worldline) pour mettre en place des échanges automatiques de fichiers entre applications, pour orchestrer des flux de travail plus complexes, pour récupérer des informations à l’intérieur de l’entreprise ou encore à l’extérieur, auprès de clients ou partenaires.

Des outils accessibles aux collaborateurs

« À côté de cela, nous avons déployé deux autres solutions complémentaires : GoAnywhere Secure Mail et GoAnywhere Secure Folder, explique Sébastien Jalade. La première est utilisée par les collaborateurs pour permettre l’envoi d’e-mails contenant des fichiers volumineux, la seconde permet une mise à disposition de certains dossiers au départ d’une plateforme indépendante et sécurisée et dont les accès peuvent être facilement paramétrés. »

Adoptée rapidement avec l’aide d’ESBD

La solution facilite donc l’échange de données, permet de mettre rapidement des systèmes en relation et de surveiller l’évolution de l’activité. « En me connectant à la plateforme, je peux voir en un clin d’œil si tous les processus s’effectuent normalement ou si un problème requiert une intervention », précise Sébastien Jalade. En s’appuyant sur l’outil, l’entreprise peut plus efficacement poursuivre des objectifs d’excellence opérationnelle. Ingenico orchestre quelque 300 workflows automatiques avec GoAnywhere et quelque 700 utilisateurs utilisent régulièrement SecureMail et SecureFolder. « La solution a très rapidement été adoptée par nos collaborateurs, grâce notamment à sa simplicité d’utilisation, assure le responsable. L’équipe d’ESBD, qui commercialise la solution, a été d’un grand soutien pour son déploiement, notamment pour apporter des réponses aux questions soulevées au moment de la migration de l’ancien système vers le nouveau. Ils nous ont aussi aidé à améliorer notre organisation au départ des possibilités offertes par l’outil. »

Dans le contexte d’intégration d’Ingenico avec Worldline, GoAnywhere est une solution aujourd’hui privilégiée pour faciliter les échanges à plus large échelle.

