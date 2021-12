La gouvernance des identités et des accès, au cœur des dispositifs de Cybersécurité

décembre 2021

La cybersécurité est poussée un peu plus chaque jour dans les entreprises, mais n’en reste pas moins encore à améliorer et maintenir. Pour protéger leurs données et systèmes critiques, les professionnels de l’informatique doivent continuellement rechercher et mettre en œuvre les meilleures pratiques et solutions du marché. Découvrez les avantages d’une stratégie d’IAG avec le retour d’expérience de l’entreprise Generali par Kleverware .

1. Les enjeux de la gouvernance des identités et des accès

L’IAG, également appelée Identity & Access Governance, fournit les moyens nécessaires au pilotage avancé d’actions de remédiation et d’analyse du S.I.

L’IAG est un excellent moyen pour réaliser rapidement un diagnostic de l’existant et anticiper les besoins IT.

Cependant, les entreprises doivent aussi se poser les bonnes questions en matière de sécurité interne et droits d’accès :

• Pouvez-vous vérifier qui a accès à quoi dans votre S.I ?

• Pouvez-vous mesurer les risques liés à vos différents points d’entrée ?

• Comment sont accordées vos habilitations ?

Les systèmes d’informations sont de plus en plus complexes et regroupent de nombreuses applications dans des environnements très hétérogènes. Pour les utilisateurs, cela représente une multitude de points d’accès aux données de l’entreprise, qui plus est, avec différents identifiants selon les applications et donc des risques potentiels.

La situation peut devenir encore plus complexe lorsqu’un utilisateur change de fonction ou de service. Cela peut entrainer un cumul de droits sur différents logiciels ou applications.

Avec les fonctionnalités avancées d’analyse et de restitution de l’IAG, vous possédez les moyens de mesurer l’efficacité de sa gestion des identités. En effet, quelques jours suffisent pour mettre en lumière les menaces et les incohérences majeures portées par les habilitations. Toutefois, c’est bien évidemment dans la durée que doit s’inscrire une démarche de gouvernance des identités et des accès.

Voici un court résumé des points essentiels de sécurité que vont permettre d’entreprendre une stratégie IAG :

_ • Une meilleure visibilité de l’accès aux données au sein de l’entreprise.

• La simplification du suivi interne des permissions et l’amélioration du contrôle de validation des habilitations demandées.

• Des réponses exhaustives aux auditeurs et commissaires aux comptes.

• Une adéquation complète avec les normes et réglementations (RGPD, PCI DSS, Bâle et autres).

• Une diminution des risques de menaces et de fraudes : malveillances, mauvaises manipulations ou pertes de données.

• Une surveillance accrue des mouvements internes, comme les arrivées, départs, mutations, etc.

C’est ce qu’a pu constater Generali. Grâce à l’IAG, cette entreprise du secteur de l’assurance a su relever ses défis cybersécurité liés à la revue des droits et des accès de son système d’information.

Découvrez le témoignage client du Responsable Contrôle Interne chez Generali par Kleverware.

➡️ Lire le témoignage

2. Qui est Kleverware ? ] Kleverware est un éditeur français de logiciel depuis 2005 dans le domaine de la gouvernance des identités et des accès.

Avec ses innovations et la reconnaissance du marché par l’obtention de nombreux labels (FranceCybersecurity, Bpifrance Excellence...), Kleverware démontre l’innovation et la robustesse de ses solutions.

Depuis des années, celles-ci sont utilisées par des grands noms de la banque, de l’assurance et du retail pour auditer des centaines de milliers de droits tous les jours. Kleverware, à travers son réseau de partenaires, est présent en France mais aussi au Benelux et en Suisse.

