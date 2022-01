Webinaire ESBD jeudi 3 février de 10h00 à 10h45 : Découvrez une nouvelle approche pour sécuriser les comptes d’administrateurs

janvier 2022 par Marc Jacob

Il n’y a aucun doute que les comptes privilégiés sont un mal nécessaire dans chaque environnement informatique. Mais même s’ils servent à des fins opérationnelles importantes et constituent une partie cruciale du travail quotidien des administrateurs, ils imposent des risques constants pour la sécurité.

Existe-il un meilleur moyen ?

💻 Dans ce webinaire, vous allez apprendre comment réduire considérablement le risque associé aux comptes d’administration et de service, améliorer votre programme de conformité et combler les lacunes de sécurité de Microsoft LAPS.

Participez à ce webinaire de 45 minutes pour découvrir :

✔️ Le niveau de risque auquel vos comptes d’administration et de service actuels vous exposent

✔️ Les cinq principales choses que les gens détestent lorsqu’ils essaient de gérer ces risques en utilisant des solutions traditionnelles de gestion de l’accès privilégié (PAM)

✔️ Une meilleure option : des comptes d’administration juste à temps avec juste assez de privilèges et une gestion efficace des comptes de service

✔️ Cette approche moderne limite également les mouvements latéraux des attaquants et simplifie la conformité

S’inscrire : https://bit.ly/3IngiN7

- Nous contacter : sales@esbd.eu