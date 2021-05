Quels sont les atouts d’une solution Managed File Transfer ?

mai 2021 par ESBD

La puissance du MFT

Une solution de MFT robuste est capable de :

• Eliminer le besoin d’utilisation de plusieurs solutions et scripts grâce à l’automatisation.

• Réaliser un chiffrement de bout en bout des fichiers aussi bien au repos qu’en mouvement.

• Offrir une haute disponibilité des outils de collaboration et des outils de sécurité.

• Fournir une méthode efficace et sécurisée de transferts de fichiers à vos partenaires commerciaux avec des fonctions de contrôles des utilisateurs.

• Simplifier les transferts de fichiers internes grâce à un client Web.

• Se connecter à des applications tierces pour optimiser le flux de données entre des systèmes disparates.

• Programmer l’envoi de transferts de fichiers peu importe leurs tailles.

• Avertir du succès ou de l’échec de l’envoi des transferts de fichiers.

• Fournir des journaux d’audit et des rapports.

• Et bien plus encore !

Le cloud et le MFT

Que vos fichiers résident sur site, dans le cloud ou dans un environnement hybride, le MFT offre une protection et un contrôle optimales pour déplacer les données en toute sécurité entre les sites et les utilisateurs internes et externes de l’entreprise. Souvent comparé aux solutions IPaaS, le MFT est un outil flexible qui peut résoudre de nombreux problèmes liés à l’intégration des flux de données entre le cloud et les applications web quotidiennes. Les connecteurs cloud disponibles avec une solution de MFT sont utiles pour l’intégration et la connexion de vos applications et outils cloud populaires. Il s’agit notamment de services Web et de services cloud comme SharePoint, Dropbox, Salesforce, etc.

Sécurité des données et conformité

Il est important de sécuriser les données qu’elles soient en mouvement ou au repos. Le MFT utilise les protocoles de transferts de fichiers standards pour sécuriser les fichiers en transit, ainsi que des normes de chiffrement, comme Open PGP et AES, pour protéger les données en transit et au repos. Ces mesures cruciales permettent d’éviter une violation des données.

Le respect des exigences de conformité est important en cas d’audit. Ces réglementations sont généralement liées au secteur d’activité comme HIPAA/HITECH ou PCI DSS.

Bien qu’aucun logiciel ne puisse automatiquement rendre votre organisation conforme, ces solutions donnent la priorité à la sécurité des données en limitant l’accès aux utilisateurs, en chiffrant les données et en créant des canaux de communication sécurisés. Tous ces aspects combinés peuvent vous aider à respecter les règles essentielles des exigences de conformité auxquelles vous pouvez être soumis.

MFT Agents

Les agents sont des outils qui peuvent fournir une fonctionnalité de transfert de fichiers à distance en temps réel sur des systèmes distincts. Si votre entreprise dispose de plusieurs sites et que vous devez déplacer et manipuler des fichiers en toute sécurité, un agent peut faire le travail facilement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des serveurs FTP, FTPS ou SFTP distincts, ou à d’autres méthodes de transfert traditionnelles.

Automatisation et planification des transferts de fichiers

Il n’est pas rare que les entreprises aient des processus de transferts de fichiers fastidieux ou des configurations de systèmes compliquées. L’automatisation des transferts vous permet de gérer les forts volumes, tout en réduisant ou éliminant le traitement manuel des données. L’automatisation peut effectuer des transferts de fichiers par lots, tout en surveillant et vous alertant en cas de problèmes ou d’échecs des transferts.

Les fonctions d’automatisation des solutions de MFT offrent une fiabilité et un gain de temps considérable. Il n’est plus nécessaire de recourir à des processus manuels pour déplacer les données d’un point A à un point B. Cela renforce la sécurité des fichiers et réduit les risques de violation des données. La planification d’exécution des projets via un planificateur intégré permet de créer des flux de travail à différentes dates et heures. Vous pouvez programmer des flux de travail en une seule fois, pour qu’ils soient exécutés aussi souvent que nécessaire.

📝Participez à notre webinar jeudi 27 mai de 14h à 15h pour en savoir plus sur les bénéfices offerts par la mise en oeuvre d’une solution MFT Lien : https://www.crip-asso.fr/crip/decou...