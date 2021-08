Florent Skrabacz, Shadline : l’ « Abri Cyber Autonome » va devenir un hub de données pour remédier aux défaillances des SI

août 2021 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion du FIC ?

Florent Skrabacz : Shadline présente l’ « Abri Cyber Autonome ». Un dispositif qui garantit des communications sécurisées et un accès aux données vitales en cas d’attaque Cyber. En 2021 Shadline a développé toute une gamme de connecteurs (API) qui automatisent la sauvegarde des informations vitales depuis des SI de production (ERP, IOT, CRM…) ou des espaces numériques bureautiques (Sharepoint, Onedrive…)

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Florent Skrabacz : La perte de contrôle totale des systèmes d’information et l’incapacité des entreprises non préparées à faire face à la crise. Les arrêts totaux ou partiels d’activités sont passés de 9 jours à 20 jours en un an. Cela ne peut pas continuer.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Florent Skrabacz : Les entreprises ont externalisé la quasi-totalité de leurs infrastructures, services bureautiques et données à des prestataires globaux comme Microsoft. Elles doivent absolument disposer d’environnement simples, mais dont le fonctionnement leur permet d’assurer le minimum vital en cas de défaillance systémique de leurs prestataires habituels.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Florent Skrabacz : Shadline va s’interfacer avec de plus en plus de solutions numériques de référence (telles que Slack, des solutions ERP, des solutions de gestion de crise…) pour devenir un hub de données pouvant être consommées dans de nombreux contextes applicatifs dès lors que le SI de l’entreprise serait défaillant.

GS Mag : Avec la pandémie, le télétravail et sa sécurisation sont devenus incontournable aujourd’hui. De quelle manière intégrez-vous ces principes au sein de votre entreprise et de votre offre ?

Florent Skrabacz : Shadline est à la base conçue pour continuer à travailler lorsque l’entreprise n’a plus ni de SI, ni de données, ni de possibilités d’accès au bureau. Nous avons pensé cette solution pour faire face au pire, alors par défaut, nous répondons parfaitement aux enjeux de sécurité et d’efficacité de nombreuses situations de télétravail.

GS Mag : Quels sont vos conseils en la matière, et plus globalement pour limiter les risques ?

Florent Skrabacz : Il faut bien évidemment tout faire pour réduire la surface d’attaque. En jouant à la fois sur le comportement et les bons réflexes cyber (la sensibilisation avec des solutions comme Cyber Investigation du Groupe Erium) et bien sûr en renforçant la sécurité des infrastructures et des end-points. Les dispositifs de gestion de crise sont souvent traités dans un second temps, il faut inverser la tendance : un dispositif de crise opérationnel est indispensable pour faire face au pire.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Florent Skrabacz : Les grands éditeurs nous promettent désormais d’assurer à la fois le quotidien numérique, la cybersécurité et même la continuité d’activité en cas d’incident. Ces promesses s’excluent mutuellement. Il est essentiel que chacune préserve son autonomie numérique et de cyber face aux attaques et risques globaux qui se multiplient.