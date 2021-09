Mohamed Beghdadi, Hub One : La gestion de crise ne s’arrête pas à la remédiation mais doit intégrer l’après attaque

septembre 2021 par Marc Jacob

Hub One sera présent au FIC et aux Assises de la Sécurité au travers de ses sociétés Sysdream, Ovéliane et Oïkialog. A ces occasions, elle présentera son offre globale de cybersécurité qui s’articule autour de 5 grandes expertises : la prévention d’attaques sur les systèmes d’information, la formation et le cyber-entraînement via la plateforme MALICE (Sysdream), la mesure du risque et de la conformité des systèmes d’informations, le déploiement et l’intégration de solutions de cybersécurité et la supervision de l’écosystème de sécurité informatique via un SOC (Security Operational Center). Mohamed Beghdadi, Directeur Business Line SOC, Hub One considère que la gestion de crise ne s’arrête pas à la remédiation mais doit intégrer l’après attaque.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion du FIC et des Assises de la Sécurité ?

Mohamed Beghdadi : Du fait de son savoir-faire historique et au travers des acquisitions des sociétés Sysdream, Ovéliane et Oïkialog, Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, propose une offre globale en cybersécurité.

L’offre globale de cybersécurité que nous allons présenter sur Les Assises de la Sécurité s’articule autour de plusieurs grandes expertises : l’audit la prévention d’attaques sur les systèmes d’information, la formation et le cyber-entraînement via la plateforme MALICE (Sysdream), la mesure du risque et de la conformité des systèmes d’informations, le déploiement et l’intégration de solutions de cybersécurité et la supervision de l’écosystème de sécurité informatique via un SOC (Security Operational Center).

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Mohamed Beghdadi : De manière générale, les attaques sont de plus en plus complexes et les attaquants prennent le temps d’infiltrer les systèmes en utilisant plusieurs vecteurs d’attaques. Les attaques sont aussi plus persistantes : un attaquant qui pénètre un réseau ou un terminal peut rester « dormant » jusqu’au moment opportun. Ainsi, l’accès au réseau peut être revendu comme une marchandise. Dans certains cas, l’attaque par ransomware, qui survient une fois le réseau contrôlé, peut servir à dissimuler une attaque par une autre. Nous avons observé que les campagnes de phishing ont été plus nombreuses en 2021 et souvent en lien avec l’actualité politique, économique et sociale, comme la crise sanitaire. Les attaques par ransomwares se sont industrialisées (on achète un ransomware « sur étagère » et on l’utilise), les pratiques comme le social engineering (utilisation des vrais faux-profiles pour duper les victimes) ainsi que les attaques zero-day sont également en croissance.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Mohamed Beghdadi : Cette diversification et cette complexification des attaques amènent les entreprises à une véritable prise de conscience des enjeux cyber. Cependant, elles sont encore dans une configuration où elles expriment majoritairement leurs besoins quand l’attaque a déjà eu lieu. La plupart d’entre elles ont une approche « réactive » plutôt que d’appréhender la cybersécurité avec une stratégie d’anticipation et de prévention. Il faut faire évoluer ce paradigme et les inciter à réaliser une cartographie précise des risques encourus pour mettre en place les process et les solutions adéquates (aligner sa posture sécurité avec ses objectifs commerciaux).

Encore aujourd’hui, la cybersécurité est vue comme un coût alors qu’elle doit être appréhendée comme un moyen de se démarquer de la concurrence. D’une certaine manière, cette perception de la cybersécurité rappelle l’émergence du numérique : les entreprises ne percevaient pas encore le ROI de leurs investissements.

Dans ce contexte, les sociétés ont besoin d’être conseillées et formées pour intégrer la gouvernance cyber dans leur développement commercial. Pour la plupart, elles n’ont pas encore intégré le fait que certaines cyberattaques sont d’origines étatiques et ont du mal à percevoir les enjeux géopolitiques sous-jacents qui peuvent les impacter.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Mohamed Beghdadi : Nous partons du principe que puisque les attaques sont de plus en plus complexes et vont continuer à se multiplier, il est important pour chaque entreprise de disposer d’une brique sécuritaire solide et évolutive offrant une capacité à être agile et flexible. Cela permet, in fine, de maîtriser et de piloter la gouvernance cyber par rapport à la gouvernance commerciale. L’erreur serait d’installer uniquement des produits cyber « à la mode » qui ne correspondent pas aux besoins métiers et business de l’entreprise ni aux risques identifiés.

Au sein de Hub One, notre démarche consiste à créer du liant entre la gouvernance cyber et l’opérationnelle pour nos clients. Notre objectif est de développer la partie conseil et audit afin de nous assurer que d’un point de vue opérationnel, la solution proposée est pertinente.

GS Mag : Avec la pandémie, le télétravail et sa sécurisation sont devenus incontournables aujourd’hui. De quelle manière intégrez-vous ces principes au sein de votre entreprise et de votre offre ?

Mohamed Beghdadi : La pandémie et les confinements ont en effet bouleversé les modes de travail. Cependant, l’essor du télétravail qui en découle n’a fait qu’accélérer un processus de mise à plat du SI (gestion, traitement, stockage des données…). Il a imposé davantage l’utilisation d’outils informatiques dans l’environnement non-contrôlé qu’est le domicile des collaborateurs. Dans les faits, le système informatique de l’entreprise, avec l’utilisation massive des appareils mobiles y compris des imprimantes personnelles, s’étend aujourd’hui jusqu’à des éléments non contrôlés par les organisations.

Dans ce contexte, il est impératif de sensibiliser les salariés sur la manière dont ils utilisent les outils, notamment leur faire comprendre d’éviter d’utiliser un outil pour un autre usage que celui auquel il est destiné. C’est le premier pas pour éviter une intrusion malveillante. La sécurité de l’entreprise doit également être renforcée pour sécuriser le télétravail par exemple par la mise en place de liaisons sécurisés (VPN) et les mises à jour de correctifs de sécurité.

GS Mag : Quels sont vos conseils en la matière, et plus globalement pour limiter les risques ?

Mohamed Beghdadi : Il faut toujours douter ! Dès que l’on reçoit un email, une pièce jointe, un lien hypertexte. Un conseil que les entreprises doivent absolument donner à leurs collaborateurs car la majorité des intrusions sont issues d’erreurs humaines.

Quant à l’entreprise, elle doit définir le niveau acceptable de ses risques (quelles sont les données essentielles à protéger, celles qui sont essentielles pour l’activité commercial de l’entreprise) et les traiter sous la forme d’un plan d’actions (fonction de mon budget, mes ressources et mes priorités.) Si l’entreprise doit traiter les risques pour garantir un service sécurisé pour ses clients, elle ne doit pas oublier de garantir un niveau de sécurité a minima avec ses fournisseurs et ses prestataires. Il doit se demander si son prestataire a mis en place un niveau de sécurité suffisant lorsqu’il réalise des prestations de maintenance à distance, et si le service comptable a bien les outils pour protéger l’envoi de factures. Mon conseil est toujours de faire ce travail régulièrement, eu égard à l’environnement, et de se poser les questions suivantes : l’environnement actuel est-il propice aux attaquants ? Mon produit/service répond-il aux exigences de sécurité de mon marché national/international, de la réglementation ? C’est aussi là que Hub One intervient : apporter à nos clients une expertise sur le contexte car, comme évoqué plus haut, les entreprises ont du mal à percevoir les enjeux géopolitiques sous-jacents.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Mohamed Beghdadi : Le RSSI est là pour mettre en place une gouvernance, évaluer les risques et investir pour répondre aux enjeux. Mais la première question qu’il doit anticiper aujourd’hui est de savoir comment il va aborder les premières heures d’une crise/d’une attaque : suis-je suffisamment préparé ? D’où l’importance d’anticiper les actions à mettre en place, de définir quels sont les collaborateurs internes et les partenaires à mobiliser (quel est mon processus d’escalade/d’isolation/de remédiation/de communication) ou encore simuler les processus de cette crise peut aussi être un très bon exercice (faire le test de mobiliser les ressources, d’identifier la disponibilité des personnes et de s’assurer que les équipes dans la gestion de la crise ont bien identifié les procédures/processus à mettre en place). En étant bien préparé, il pourra mieux gérer l’attaque et les conséquences qui en découlent car une fois que la crise est lancée, c’est déjà trop tard. Il pourra surtout s’assurer que la gestion de la crise ne s’arrête pas à remédier, elle doit intégrer l’après attaque (apprendre de ses failles, gérer les conséquences juridiques, commerciales, etc..).

Pour tout renseignement : information@hubone.fr