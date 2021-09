William Culbert, BeyondTrust : Les entreprises doivent prendre conscience des risques associés et de leur surface d’attaque

septembre 2021 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion du FIC ?

William Culbert : Nous présenterons notre gamme complète de solutions de gestion d’accès privilègiés. Nos solutions sécurisent et protègent les privilèges sur les mots de passe, les endpoints et les accès, donnant aux organisations la visibilité et le contrôle dont elles ont besoin pour réduire les risques, se mettre en conformité et augmenter leur productivité.

Mag : Quel sera le thème de votre conférence cette année ?

William Culbert : L’infogérance du SI pour un accès aux ressources sécurisé et optimisé Animé par William Culbert, Directeur EMEA Sud, et Nicolas Chaveron, Territory Sales Manager de BeyondTrust, avec le témoignage d’Alain ASTGEN, Responsable du Centre de Services et RSSI chez Axians Cloud Services Provider.

En 2020, le télétravail est devenu la nouvelle norme, augmentant les cyberattaques et les menaces sur les organisations. Les demandes d’accès privilégiés et de support à distance ont augmenté mettant les services concernés à rude épreuve. Maintenir la productivité grâce à une maintenance à distance sécurisée est cruciale pour les entreprises. Alain ASTGEN, Responsable du Centre de Services et RSSI chez Axians Cloud Services Provider, partagera son retour d’expérience sur le déploiement d’une solution simple d’utilisation afin d’offrir à ses clients un accès sécurisé aux infrastructures IT.

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

William Culbert : L’une des principales menaces identifiées en 2021 est clairement le télétravail et l’autonomie dont les utilisateurs ont besoin pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Ce besoin d’autonomie se traduit pour la plupart du temps par l’augmentation des droits privilégiés, ce qui fragilise la sécurité des organisations. Il est important de comprendre que les employés à distance, via leurs réseaux domestiques et autres réseaux mal sécurisés, représentent désormais un périmètre du système d’information d’une organisation. Le périmètre défensif d’une organisation est entièrement virtuel. Il est construit au niveau humain par la formation et la sensibilisation et sur le poste de travail par des outils défensifs. La compromission d’un seul de ces postes de travail par le biais de vulnérabilités est, pour un acteur malveillant, l’approche privilégiée et la plus simple pour atteindre le but recherché. Il est intéressant de noter qu’en 2020, d’après l’étude Ponemon Institute : “The Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk, 68% des entreprises ont été victimes d’une ou de plusieurs attaques sur des endpoints.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

William Culbert : Aujourd’hui, il est important que les entreprises aient une meilleure gestion des droits privilégiés des utilisateurs sur leur poste de travail ainsi que sur leur système d’information. Cette meilleure gestion leur permettrait de couper plus rapidement et efficacement un maillon de la chaine d’attaque.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

William Culbert : BeyondTrust a toujours su que la gestion des privilèges est et sera l’un des plus gros risque en terme de sécurité pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle nous proposons des solutions adaptées à chaque besoin.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

William Culbert : Le message ou plutôt le conseil, serait d’analyser dans leur entreprise qui possèdent des accès à privilèges et au système d’information, de prendre conscience des risques associés et de la surface d’attaque.