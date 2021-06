Blandine Delaporte, SentinelOne : une solution de sécurité dans le cloud, autonome et basée sur l’IA, est essentielle pour protéger le SI

juin 2021 par Marc Jacob

SentinelOne sera présent sur Ready For IT afin enfin de rencontrer ses clients. Ces équipes techniques et commerciales présenterons et ferons une démonstration en live de sa plateforme intégrée Singularity XDR, qui unifie la détection, la prévention et la remédiation des menaces les plus sophistiquées. Blandine Delaporte, Sales Engineer Director Southern EMEA de SentinelOne estime qu’une solution de sécurité dans le cloud, totalement autonome et basée sur l’IA, apparait donc essentielle pour protéger l’ensemble des actifs de l’entreprise, contre tout type d’attaque, à chaque étape du cycle de vie de la menace.

GSM : Vous serez présent sur Ready For IT, quels sont vos objectifs ?

Blandine Delaporte : Tout d’abord nous sommes ravis de pouvoir enfin échanger avec nos clients, partenaires et prospects « en vrai » et non plus à travers un écran ! Ready For It est notre 1er évènement en présentiel depuis les dernières Assises de la Sécurité en octobre 2020 et nous avons hâte d’y présenter nos solutions !

Pour SentinelOne - qui se développe rapidement sur le marché français avec de plus en plus de clients qui nous font confiance - ce type d’évènement est une excellente opportunité de développer encore davantage sa notoriété.

GSM : La digitalisation de la société induit de nouveaux risques, pouvez-vous nous en présentez les principaux ?

Blandine Delaporte : La transformation digitale des entreprises, qui s’est accélérée de manière drastique avec la pandémie et l’explosion du télétravail, a entrainé une dématérialisation importante des systèmes d’information vers le cloud, la multiplication des points d’accès au réseau, mais aussi l’explosion des dispositifs IoT.

Tous ces nouveaux usages mutliplient fortement les risques de compromission, car les actifs de l’entreprise sont beaucoup plus éclatés et accessibles par un plus grand nombre de personnes qui, souvent par négligence, peuvent compromettre le dispositif utilisé et donc les données de l’entreprise. Par ailleurs, pendant la pandémie, les entreprises ayant accéléré leurs projets de transformation digitale - et assurer ainsi la continuité de leurs activités - au détriment de la cybersécurité, sont devenues des proies plus faciles pour les groupes de cybercriminels professionnels.

GSM : Qu’allez-vous présenter pour cette édition ?

Blandine Delaporte : A l’occasion de Ready For IT, nos équipes techniques et commerciales présenterons et ferons une démonstration en live de notre plateforme intégrée Singularity XDR, qui unifie la détection, la prévention et la remédiation des menaces les plus sophistiquées.

Concrètement, cette plateforme de cybersécurité totalement autonome regroupe des capacités de protection (EPP) et de détection/réponse (EDR) des terminaux, de sécurité de l’Internet des objets (IoT) et de protection des charges de travail dans le Cloud (CWPP).

GSM : Quels sont les points forts de cette offre ?

Blandine Delaporte : L’approche unique de SentinelOne repose sur une inspection approfondie de tous les processus du système d’information combinée avec des capacités d’apprentissage automatique innovantes. Celles-ci permettent d’isoler rapidement les comportements malveillants, protégeant en temps réel tous les actifs de l’entreprise - des postes de travail aux dispositifs IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud - contre les menaces avancées et ciblées.

Construite et déployée à partir du cloud et reposant sur une IA brevetée, la plateforme Singularity XDR a été spécialement conçue pour prévenir les menaces de demain et aide les entreprises à mettre en place des programmes de cybersécurité de pointe.

GSM : Quel va être le thème de votre atelier ?

Blandine Delaporte : J’animerai une démonstration en live de la plateforme Singularity XDR le mardi 29 juin entre 14h et 14h30 (Tech lab) et montrerai comment détecter, traquer et répondre aux menaces en un minimum de temps grâce à l’intelligence artificielle et à l’automatisation.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Blandine Delaporte : Le télétravail - qui a été adopté massivement depuis la crise sanitaire - rend les réseaux des entreprises plus vulnérables que jamais aux cyberattaques, ajoutant une pression supplémentaire aux RSSI. De même, la multiplication des dispositifs IoT - d’ici à 5 ans, 41,6 milliards équipements IoT seront connectés aux entreprises - crée un nombre infini de failles exploitables par les hackers.

Un contexte inédit et des menaces de plus en plus sophistiquées que les antivirus traditionnels ne parviennent plus à détecter et stopper. Une solution de sécurité dans le cloud, totalement autonome et basée sur l’IA, apparait donc essentielle pour protéger l’ensemble des actifs de l’entreprise, contre tout type d’attaque, à chaque étape du cycle de vie de la menace. L’idée est d’avoir une vue complète et centralisée et les moyens de faire des opérations de recherche, voire de lancer des remédiations (roll-back) à distance. SentinelOne fait preuve d’une grande agilité en la matière.