Benoit Meulin, F-Secure France : Tous vigilants face aux cybermenaces !

juin 2021 par Marc Jacob

F-Secure sera présent sur Ready For IT afin d’échanger avec les participants sur des sujet de cybersécurité. Elle présentera son une approche managée de la détection et de la réponse aux incidents de sécurité. Benoit Meulin, Solution Consultant chez F-Secure France considère que les entreprises doivent se montrer vigilant à tous les niveaux et s’entourer des bons partenaires pour pouvoir se défendre.