Laurent Cayatte, Metsys : Ready for It sera l’occasion de reprendre un contact direct avec nos clients

juin 2021 par Marc Jacob

Pour Metsys, sa participation à Ready for IT sera l’occasion de partager et d’échanger avec les décideurs et prescripteurs (DSI, CTO, CDO) des entreprises engagées dans la transformation digitale sur les thématiques d’actualités. A cette occasion, la société » présentera ses solutions de services managés de cybersécurité et celles « à la carte ». Laurent Cayatte, Président de Metsys présente sa stratégie.

GSM : Vous serez présent sur Ready For IT, quels sont vos objectifs ?

Laurent Cayatte : Ready For IT est l’occasion de partager et d’échanger avec les décideurs et prescripteurs (DSI, CTO, CDO) des entreprises engagées dans la transformation digitale sur les thématiques d’actualités. Avec le contexte des 18 derniers mois, les enjeux portent essentiellement sur l’accélération et la sécurisation de la collaboration moderne et de la digitalisation des processus.

Pour son premier évènement en physique depuis les assises de la sécurité en octobre dernier, les équipes de Metsys se sont mobilisées pour aller à la rencontre des acteurs clés la communauté IT et créer de nouvelles relations fructueuses. Nous souhaitons présenter nos offres de services managés, de cybersécurité et celles « à la carte ». Rencontrer nos prospects et clients pour échanger sur leurs problématiques sécurité et démontrer notre retour d’expérience.

GSM : La digitalisation de la société induit de nouveaux risques, pouvez-vous nous en présentez les principaux ?

Laurent Cayatte : Avec la transformation récente des habitudes de travail, les organisations ont dû s’adapter dans l’urgence à de nouvelles façons de collaborer.

Le digital a pris une place de plus en plus importante tout en générant de nouveaux défis, en particulier sur le besoin de sécurisation induit par le déploiement de solutions innovantes pour la collaboration ou la digitalisation des processus.

Subie pour certains, anticipée pour d’autres, la protection des identités et des données est devenue la principale préoccupation.

GSM : Qu’allez-vous présenter pour cette édition ?

Laurent Cayatte : En complément d’un partage de nos derniers succès et belles histoires, Metsys compte faire un focus sur ses activités de services managés et son partenariat avec CyberSec& You.

Au cours des derniers mois, l’activité de notre SOC a été multipliée par les besoins croissants de sécurisation induits par la généralisation des nouvelles solutions de collaboration.

Avec notre savoir-faire reconnu sur les technologies Microsoft, notre offre dédiée de supervision et de sécurisation des plateformes collaboratives Microsoft Office 365 a connu un véritable succès.

GSM : Quels sont les points forts de cette offre ?

Laurent Cayatte : L’offre « MSOC for O365 » de Metsys fait un focus sur la gestion des multiples consoles de sécurité Microsoft Office 365 et intègre la détection et le traitement des incidents.

L’approche de sécurisation selon le modèle de centre de services managés apporte de multiples avantages parmi lesquels :

• L’externalisation permettant de rationnaliser et d’optimiser les couts de prestations

• La capitalisation et le partage du savoir faire pour bénéficier des bonnes pratiques

• La pérennité des compétences dans le temps

GSM : Quel va être le thème de votre atelier ?

Laurent Cayatte : Cette année, Metsys a fait le choix de partager l’un de ses derniers retours d’expérience en matière de digitalisation des processus : « Du papier au digital, comment industrialiser la production d’outils numériques », une session 100% retour d’expérience.

Chantier prioritaire de la DSI, la transformation des processus repose sur la réalisation d’applications destinées aux collaborateurs en situation de mobilité. Pour répondre durablement à ces enjeux, de multiples défis ont été adressés : conception rapide d’applications, organisation adaptée, adhésion des métiers, contrôle et maîtrise d’écosystèmes complexes, sécurisation des solutions… Accompagné par Metsys, ce client a pu répondre avec succès aux demandes terrain en seulement quelques mois.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Laurent Cayatte : Les RSSI et DSI se sentent souvent démunis face à la cybercriminalité. De plus en plus de failles, sur les logiciels ou les matériels, sont découvertes par les hackers et les attaquants malveillants. Metsys partenaire de CyberSec& You, référent sur le marché de la cyber et de l’écosystème Microsoft accompagne tous ses clients en amont sur les phases d’audit ou encore en gestion de crise à la suite d’une attaque.

Nous identifions et mettons en place les moyens et solutions nécessaires de prévention des menaces susceptibles d’impacter la sécurité des données et/ou l’activité de l’entreprise. Nous intervenons également sur des politiques d’accompagnement et de sensibilisation autour de la sécurité.

Venez nous échanger et nous rencontrer sur Ready for IT ou bien directement en contactant un de nos experts : contact@metsys.fr