Julien Castel, Maltem Insight Performance : La digitalisation au global amène l’IT à être au cœur des décisions business.

juin 2021 par Marc Jacob

La participation à Ready for IT va marquer pour Maltem Insight Performance (branche de Maltem) le retour aux rencontres humaines. Cette société va présenter sa solution de performance IT qui répond à des problématiques orientées ressenti utilisateur. Julien Castel, Product Owner de Maltem Insight Performance la digitalisation au global amène l’IT à être au cœur des décisions. business.

GSM : Vous serez présent sur Ready For IT, quels sont vos objectifs ?

Julien Castel : La participation à Ready for IT marque pour nous le retour aux rencontres humaines. Nous avons pour objectif de présenter notre solution de performance IT qui répond à des problématiques orientées ressenti utilisateur, qui suivent les évolutions technologiques et business du moment.

GSM : La digitalisation de la société induit de nouveaux risques, pouvez-vous nous en présentez les principaux ?

Julien Castel : La digitalisation de la société, et notamment celle des entreprises a deux côtés. D’une part elle permet de se différencier et de gagner des parts de marché au niveau mondial, et d’un autre côté elle engendre une modification des usages pour les utilisateurs.

Les usages évoluent, et les entreprises doivent répondre à de nouveaux besoins : avènement du télétravail, outils collaboratifs, connexions internet puissante, ou encore sécurité. C’est ainsi que la digitalisation au global amène l’IT à être au cœur des décisions business. Le SI doit être performant, souple, et surtout maîtrisé sous peine de mécontentement.

Avec un outil de supervision global, il est possible de vérifier l’impact des migrations cloud, la performance d’un ERP legacy, et la disponibilité d’une suite collaborative du point de vue de l’utilisateur final. L’aspect infrastructure réseau est aussi un enjeu fort. Gagner en visibilité sur les classes de service, vérifier la couche sécurité nomade, et comprendre si sa connectivité réseau SDWAN passe par le filaire ou a basculé en lien 4G sont des points essentiels au pilotage du SI.

GSM : Qu’allez-vous présenter pour cette édition ?

Julien Castel : Un nouvel outil tout beau, tout neuf, travaillé avec des spécialistes de l’UX/UI pour faciliter encore plus le pilotage de la performance pour les équipes IT. Nous avons en effet une toute nouvelle interface intuitive avec des tableaux de bords poussés.

Aussi, de nombreuses entreprises ayant déjà leurs propres process et outils, nous pouvons désormais nous intégrer sans disruptions (smooth) à une organisation déjà en place. En push comme en pull, nos données sont accessibles facilement. Nous sommes par exemple partenaire technologique de Centreon pour lequel nous nous chargeons de la brique Digital Experience Monitoring.

Nous proposons désormais la Solution MIP dans son ensemble (mesures réseaux, applicatives, et de l’expérience utilisateur), mais aussi par brique (NPM, APM, DEM), le tout en service managé ou accompagné de services professionnels. Un accompagnement adapté en fonction de vos besoins, en tant que tiers de confiance ou en délégation.

GSM : Quels sont les points forts de cette offre ?

Julien Castel : Il y a de nombreux acteurs mondiaux de la Supervision IT. Nos points forts sont l’expertise humaine, une équipe dédiée à 100% pour une stratégie de mesure et d’alerting pertinente. Nous pouvons aussi ajouter la possibilité de mesures SD-WAN, Citrix, qui prennent en compte vos process d’authentification et de sécurité, mais aussi la mesure de l’expérience utilisateur sur les applications SaaS & legacy.

GSM : Quel va être le thème de votre atelier ?

Julien Castel : Nous n’avons pas d’atelier, mais nous restons disponibles sur notre stand pour faire plus ample connaissance.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Julien Castel : Avec la digitalisation, s’assurer de la continuité de service est devenu primordial pour les collaborateurs de l’entreprise et les clients finaux. Dans des environnements mutli supports, multi-operateurs/hébergeurs, et multi services, la gouvernance de la performance de son IT est désormais un sujet qui a sa place à côté du Business.