Nicolas Liard et Valentin Jangwa Bitglass : La sécurité des utilisateurs doit être en toute situation identique

juin 2021 par Marc Jacob

A l’occasion de sa participation à Ready For It, Bitglass présentera sa nouvelle offre SASE (Secure Access Service Edge), mais aussi sa solution Next-Gen Secure Web Gateway et ZTNA (Zero Trust Network Access) innovante, sans agent pour les applications web en remplacement des connexions VPN non conforme au modèle de ZeroTrust. Pour Nicolas Liard, Solutions Engineer et Valentin Jangwa Regional Sales Director, Southern Europe chez Bitglass l’utilisateur en situation de mobilité ou en télétravail doit disposer d’une sécurité identique voir renforcée à celle d’un collaborateur au sein de l’Organisation.

Nicolas Liard

GSM : Vous serez présent sur Ready For IT, quels sont vos objectifs ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Pour cette session post-Covid-19 de Ready for IT, Bitglass présentera aux participants sa nouvelle offre SASE (Secure Access Service Edge). Une offre basée sur l’approche de sécurité Zero Trust autour des technologies de contrôle des accès, contrôle du contenu applicatif et sécurité du trafic internet. En particulier, cette année Bitglass a ajouté à son offre CASB leader depuis 3 années consécutives dans le carré magique du Gartner, une offre Next-Gen Secure Web Gateway qui permet de sécuriser les transactions sur Internet dans un mode d’accès direct ainsi qu’une offre de ZTNA (Zero Trust Network Access) innovante, sans agent pour les applications web en remplacement des connexions VPN non conforme au modèle de ZeroTrust.

Valentin Jangwa

GSM : La digitalisation de la société induit de nouveaux risques, pouvez-vous nous en présentez les principaux ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Avec l’adoption des services et des plateformes Cloud, l’Organisation a étendu son réseau dans un modèle hybride où les utilisateurs et les ressources sont maintenant accessibles en dehors de la citadelle de Cybersécurité. Adopter une segmentation complexe pour réduire la surface d’attaque ne suffit plus. Il est nécessaire d’adopter des solutions de sécurité avec une analyse en profondeur tout en conservant l’aspect collaboratif et une expérience utilisateur maximale. Afin de mieux répondre à ces exigences, Il est nécessaire pour les Organisations d’adopter une politique de sécurité « Any App, Any Device, Any Network » en analysant le contexte de la connexion mais aussi le contenu échangé et les actions effectuées par les utilisateurs et pas seulement une politique de sécurité basée sur les accès.

GSM : Qu’allez-vous présenter pour cette édition ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Nous allons présenter notre solution de sécurité unifiée qui s’intègre dans l’écosystème de l’organisation étendue et distribuée avec une offre granulaire et flexible. Notre stand vous accueillera autour d’un café et d’une présentation / démonstration rapide de nos offres IDP, CASB, SWG, ZTNA intégrées dans les environnements réseaux maillés (MPLS, SD-WAN, CLOUD, etc.).

GSM : Quels sont les points forts de cette offre ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Bitglass propose une solution simple à configurer et à utiliser, avec des technologies uniques qui permettent de sécuriser des scénarios d’itinérance où seule Bitglass a la capacité de répondre à ses exigences. Chez Bitglass, nous considérons qu’indépendamment du contexte de connexion de l’utilisateur, celui-ci doit disposer d’une sécurité identique voir renforcée à celle d’un utilisateur au sein de l’Organisation. Bitglass est conçue pour s’intégrer dans des environnements hautement distribués bénéficiant des meilleurs technologies de sécurité et d’ « Infrastructure as a Service » pour des clients entre 100 utilisateurs et plus.

De plus, Bitglass permet avec son offre MSSP de faire bénéficier de ces technologies aux plus petites Organisations, via l’intermédiaire de ses partenaires.

GSM : Quel va être le thème de votre atelier ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Retour sur le déploiement d’une de nos références en France pendant la période du Covid-19.

Le thème de notre atelier, sera de vous présenter comment Bitglass a permis à l’un de ses clients en charge des retraites des Français, d’ouvrir les accès aux BYOD et aux partenaires dans un environnement Microsoft 365 hybride afin d’augmenter l’expérience utilisateur tout en appliquant une sécurité en profondeur avec les technologies de DLP & d’intelligence artificielle EDR (Crowdstrike)

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Bitglass est un éditeur à forte valeur technologique avec des brevets innovants et nous invitons tous les lecteurs présents à l’événement Ready for IT, à venir nous voir sur le stand pour découvrir une démonstration rapide de notre solution et de nos technologies innovantes. Si vous n’êtes pas présents à Ready for IT, n’hésitez pas à nous contacter où à consulter notre chaine YouTube pour découvrir ou redécouvrir les évolutions autour des solutions de Bitglass.