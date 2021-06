Florence Puybareau, DG Consultants : Ready for IT sera l’événement de la reprise !

juin 2021 par Marc Jacob

La 2ème édition de Ready for IT se déroulera à Monaco du 28 au 30 juin prochain. Elle accueillera dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur entre 300 et 350 DSI, CTO, DSSI, CDO, Direction infra… pour des rencontres d’affaires sur le thème de la transformation numérique des entreprises. Bien sûr la cybersécurité sera présente tout au long de cet événement qui rassemblera quelques acteurs sélectionnés de ce domaine. Florence Puybareau, Fonction Directrice des Contenus et de la Communication DG Consultants présente els nouveauté de cette édition tant attendue. Après 18 mis de confinement/déconfinement toute l’équipe de DG Consultant est très heureuse de retrouver son écosystème.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter Ready For It ?

Florence Puybareau : Ready For IT est l’événement des décideurs de l’IT. Une rencontre d’affaires qui réunit les porteurs de projet (DSI, CTO, DSSI, CDO, Direction infra…) et les fournisseurs d’outils, de solutions et de services à destination de la transformation numérique des entreprises

GS Mag : Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

Florence Puybareau : La nouveauté est que l’événement a bien lieu puisque nous avions dû reporter l’édition 2020 ! Plus concrètement, les derniers mois ont bouleversé les entreprises, imposé la transformation numérique, parfois à marche forcée, et accéléré l’intégration de certaines technologies. Quelles expériences peut-on en tirer et comment se préparer à la suite ? Pendant trois jours, les visiteurs vont pouvoir débattre, partager leurs réflexions et découvrir les environnements technologiques à venir notamment à travers « l’espace demo » des partenaires-fournisseurs

GS Mag : Quels seront les moments forts du programme 2021 ?

Florence Puybareau : Tout d’abord la conférence d’ouverture le lundi 28 juin qui va s’articuler autour de deux temps forts. D’une part une table ronde où trois DSI de grands groupes viendront évoquer « l’Odyssée de la transformation numérique » : Malika Pastor (Group Colliers) ; Vincent Niebel (EDF) ; Stanislas DUTHIER (Groupe Rocher). D’autre part, une prise de parole d’Etienne Klein philosophe-physicien qui s’interrogera sur la relation entre le numérique et la société.

Pendant l’événement, nous aurons également le plaisir d’accueillir les keynotes de Huawei (via son DG France) et d’Accenture (Emmanuel Viale, le Directeur Général du Lab de Sophia Antipolis d’Accenture).

A ne pas rater non plus les tables-rondes experts qui couvrent les différents aspects de la transformation numérique : la valorisation des datas ; la souveraineté numérique ; les ransomwares ; les nouveaux modes de travail….

GS Mag : Combien de personnes attendez-vous cette année ?

Florence Puybareau : Nous attendons entre 300 et 350 personnes. C’est l’événement de la reprise ! Et il se déroulera bien sûr dans le plus strict respect des mesures sanitaires en vigueur.

GS Mag : Quel est votre message à nos lecteurs ?

Florence Puybareau : Nous serons heureux de les accueillir sur Ready For IT. Il est encore possible de s’inscrire pour les visiteurs ou de prendre un package pour les partenaires. N’hésitez pas à nous contacter. Après 18 mois de confinement/déconfinement, nous sommes très heureux de revoir la communauté qui a tant de choses à nous faire partager.