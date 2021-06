USERCUBE se lance sur le marché de la Santé avec son offre d’IGA en SaaS

juin 2021 par Usercube

Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquer quelle est la stratégie IGA en SaaS de USERCUBE ?

Usercube a été conçu pour casser le paradigme des projets de gestion des identités qui sont couteux, chronophages et souvent voués à l’échec. Nous divisons par 3 le coût total de possession de la solution tout en augmentant la création de valeur. La réduction des coûts est réalisée sur les 4 axes suivants :

• La simplification et l’accélération de la mise en œuvre grâce à notre plateforme conçue pour supporter n’importe quel type d’organisation et notre catalogue de connecteurs prêts à l’emploi.

• La diminution des coûts de run grâce à notre plateforme SaaS multitenant qui permet d’énormes économies d’échelles tout en libérant les établissements des contraintes de l’exploitation.

• La diminution des coûts de maintenance grâce à notre architecture qui rend les montées de versions automatiques et transparentes.

• Et enfin, la facilité d’acceptation par les utilisateurs finaux grâce à des interfaces intuitives.

Nous avons une approche complètement différente et pragmatique puisque nous validons l’adéquation entre le besoin spécifique d’une organisation et notre technologie en un de POC 4 jours et nous livrons en production une première itération en 50 jours seulement.

Et pourquoi un modèle SaaS ?

Le télétravail massif des collaborateurs suite au COVID a créé l’urgence de s’adapter rapidement tout en sécurisant les systèmes d’informations, c’est la nouvelle logique « Zero Trust ». Le SaaS permet de s’inscrire dans cette logique et d’être beaucoup plus agile tout en réduisant les coûts d’exploitation. Usercube est la seule solution IGA en SaaS certifiée ISO27001.

Comment la solution Usercube répond aux problématiques spécifiques du domaine de la santé ?

Les établissements de santé sont aujourd’hui confrontés à plusieurs enjeux :

• Ils doivent gérer un très grand nombre de mouvements de collaborateurs internes et externes, ces mêmes collaborateurs ont besoin d’habilitations spécifiques et parfois seulement pour une journée.

• Le regroupement des établissements en GHT implique une harmonisation des annuaires et des systèmes d’information souvent ardue.

• En parallèle, la nouvelle législation impose aux établissements supports de ces GHT de s’aligner sur des contraintes OSE dans les deux années à venir.

• Enfin, ils subissent des cyberattaques quotidiennes qui menacent de compromettre tout le système d’information.

Usercube apporte une solution facile à prendre en main et une interface intuitive. La solution permet la gestion du cycle de vie du collaborateur, en particulier, la gestion de ses habilitations, depuis son arrivée, jusqu’à son départ, en gérant également ses changements d’affectation, de mission et d’organisation. C’est aussi la création automatique ou manuelle d’identités ayant des degrés différents de droits et d’habilitations, et la rectification périodique de ces habilitations.

D’ailleurs USERCUBE accompagne déjà plusieurs références dans le domaine de la santé comme le groupe Orpéa ou l’Hôpital St Joseph à Marseille par exemple. Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires déjà présents et reconnus dans ce secteur là pour la mise en œuvre de la solution. Nous mettons également en place de nouveaux partenariats technologiques pour être au plus proche du besoin des établissements de santé et lançons très prochainement une offre complète d’une solution couplant SSO et IGA.

Quels sont les projets à venir pour Usercube dans le domaine de la santé ?

Hormis la concrétisation de ces nouveaux partenariats et le lancement de l’offre SSO + IGA, nous avons déjà de beaux rendez-vous dans les prochaines semaines.

Nous serons présents sur le Congrès de l’APSSIS les 22-23 et 24 juin prochain pour échanger avec les acteurs de la cybersécurité dans le monde de la santé.