eFutura : 11ème Journée de la Transition Numérique

https://www.efutura.fr/11eme-journee-de-la-transition-numerique-edition-2026-prospective-2035-du-numerique/
5 novembre 2026 - 8h30/14h30
PROSPECTIVE 2035 DU NUMERIQUE
2035 se dessine dès aujourd’hui.
Entre accélérations technologiques, tensions géopolitiques et transformations sociétales, le numérique redéfinit les équilibres économiques, politiques et humains.
Cette journée propose un temps fort pour anticiper, questionner et éclairer les décisions d’aujourd’hui face aux incertitudes de demain.
Lieu : Hôtel Bedford - 17 rue de l’Arcade - 75008 Paris