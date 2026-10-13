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incident de sécurité ciblant les contrôleurs à distance des installations de réfrigération.

le lien vers le bulletin d’alerte du CERT-FR portant sur l’incident de sécurité ciblant les contrôleurs à distance des installations de réfrigération.
https://www.cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2026-ALE-012/

En quelques mots :

• Concernant la cyberattaque contre des installations frigorifiques, l’Agence est pleinement mobilisée pour accompagner les potentielles victimes.
• Elle mène des investigations et coordonne la mise en place de mesures préventives et de remédiation avec l’ensemble des secteurs qui pourraient être touchés, en particulier la grande distribution.
• L’ANSSI a connaissance de compromissions de contrôleurs à distance d’installations frigorifiques : Danfoss Série AK-SM et AK-SC, Copeland xweb et Dixell xweb.
• Nous vous invitons à prendre connaissance de l’alerte de sécurité publiée le 12 octobre et régulièrement mise à jour sur ce sujet : Incident de sécurité ciblant les contrôleurs à distance des installations de réfrigération - CERT-FR
https://www.cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2026-ALE-012/
• Enfin, l’Agence est également mobilisée à l’échelon européen en échangeant régulièrement avec ses homologues.

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