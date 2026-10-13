En quelques mots :

• Concernant la cyberattaque contre des installations frigorifiques, l’Agence est pleinement mobilisée pour accompagner les potentielles victimes.

• Elle mène des investigations et coordonne la mise en place de mesures préventives et de remédiation avec l’ensemble des secteurs qui pourraient être touchés, en particulier la grande distribution.

• L’ANSSI a connaissance de compromissions de contrôleurs à distance d’installations frigorifiques : Danfoss Série AK-SM et AK-SC, Copeland xweb et Dixell xweb.

• Nous vous invitons à prendre connaissance de l’alerte de sécurité publiée le 12 octobre et régulièrement mise à jour sur ce sujet : Incident de sécurité ciblant les contrôleurs à distance des installations de réfrigération - CERT-FR

https://www.cert.ssi.gouv.fr/alerte/CERTFR-2026-ALE-012/

• Enfin, l’Agence est également mobilisée à l’échelon européen en échangeant régulièrement avec ses homologues.